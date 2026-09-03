Houthi phóng 14 tên lửa vào bờ biển phía tây Yemen. Ảnh: Jordan News

Hãng Anadolu dẫn tin từ Trung tâm Truyền thông Lực lượng vũ trang Yemen hôm nay (3/9) cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn một số UAV tại Taiz và các khu vực dọc bờ biển phía tây.

Theo Trung tâm trên, các tên lửa đạn đạo không đánh trúng các vị trí của lực lượng chính phủ đang được triển khai dọc bờ biển phía tây. Ngoài ra, các lực lượng Yemen đã trấn áp được nguồn hỏa lực và mối đe dọa của đối phương tại khu vực Al-Kadaha thuộc mặt trận Al-Barh, phía tây tỉnh Taiz, trong bối cảnh giao tranh trên bộ giữa hai bên tiếp diễn tại khu vực này.

Quân đội Yemen không công bố số liệu về thương vong hay thiệt hại tài sản do các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV gây ra.

Sự leo thang căng thẳng mới nhất này diễn ra sau khi giao tranh bùng phát trở lại tại các mặt trận phía tây Yemen, chấm dứt khoảng thời gian tương đối yên tĩnh kéo dài nhiều năm.

Yemen tương đối im tiếng súng kể từ tháng 4/2022 sau cuộc chiến bắt đầu cách đây gần 12 năm giữa lực lượng chính phủ và Houthi. Lực lượng này đã kiểm soát thủ đô Sanaa cùng nhiều thành phố và tỉnh thành khác kể từ tháng 9/2014. Giao tranh đã tái diễn tại một số tỉnh trong những tuần gần đây, trong đó có Marib, Al-Jawf, Al-Dhalea và Taiz.

Liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu, ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, đang hỗ trợ các lực lượng chính phủ Yemen. Trong khi đó, Iran bị cáo buộc hậu thuẫn Houthi. Houthi hồi tháng 7 tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ảrập Xêút.