DNB cho biết vàng dự trữ tại London có thể được giao dịch dễ dàng hơn so với vàng lưu giữ tại New York (Mỹ) và Ottawa (Canada). "Điều này giúp DNB có thể huy động vàng nhanh nhất trong trường hợp xảy ra khủng hoảng", ngân hàng Hà Lan giải thích trong một tuyên bố hôm 2/9.

Lo ngại rủi ro "địa chính trị", Ngân hàng DNB đã giảm tỉ lệ vàng dự trữ gửi tại Mỹ và Canada trong 5 tháng qua. Ảnh: Diplomatic Watch

Báo Guardian dẫn lời Olaf Sleijpen, lãnh đạo DNB nhấn mạnh: "Với bước đi này, chúng tôi đã cải thiện khả năng huy động nguồn dự trữ vàng. Dù hy vọng sẽ không bao giờ cần đến số vàng này nhưng việc tăng cường khả năng ứng phó và sự chuẩn bị sẵn sàng vẫn là điều cần thiết”.

Theo DNB, tổng lượng vàng dự trữ của Hà Lan là 612,4 tấn, trị giá 72,2 tỷ Euro (83,7 tỷ USD) vào cuối năm 2025.

Trước khi thực hiện việc chuyển đổi, ngân hàng Hà Lan lưu giữ 31,3% lượng vàng tại New York và 19,7% tại Ottawa. Sau khi chuyển đổi, tỷ trọng vàng dự trữ của DNB tại mỗi địa điểm này đều ở mức 18,5%.

Ngược lại, tỷ lệ vàng lưu giữ của DNB tại London đã tăng từ 18,1% lên 32,1%. Ngân hàng hiện vẫn giữ 30,8% lượng vàng tại Hà Lan.

Ngân hàng Hà Lan tiết lộ quá trình chuyển đổi được thực hiện thông qua kết hợp giữa hoạt động mua bán và vận chuyển vàng vật chất. Họ đã chuyển hơn 27 tấn vàng vật chất từ ​​Mỹ và Canada về Zeist (Hà Lan). Số lượng vàng tương đương sau đó được chuyển từ Zeist đến London, giúp tránh việc phải nấu chảy lại các thỏi vàng.

"Việc kết hợp giữa mua bán và vận chuyển vật chất giúp phân tán các rủi ro liên quan đến việc di chuyển một khối lượng lớn vàng”, DNB cho hay.

Hoạt động này đã diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay. Theo Laurent Schwartz, Chủ tịch tổ chức chuyên hỗ trợ giao dịch vàng National Gold Counter tại Pháp, các ngân hàng trung ương đã tiến hành việc luân chuyển dự trữ vàng trong khoảng một thập kỷ qua.

"Bối cảnh chính trị hiện tại ở Mỹ cũng có thể thúc đẩy một số ngân hàng trung ương ưu tiên các địa điểm lưu trữ khác", ông Schwartz nhận định.

Theo ông Schwartz, thị trường London có quy mô lớn và tính thanh khoản cao nhất, giúp việc huy động vàng trở nên dễ dàng hơn trong các tình huống khủng hoảng.

Chuyên gia phân tích John Plassard tại Ngân hàng tư nhân Cite Gestion cho rằng động thái của Hà Lan nhằm "đảm bảo khả năng tiếp cận vàng nhanh chóng hơn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng".

Hiện tại, đây được xem là một "động thái mang tính cá biệt". Song, ông Plassard cảnh báo nếu các ngân hàng trung ương khác cũng làm theo, niềm tin vào Mỹ có thể bị tổn hại.

Trước đó, vào đầu năm nay, ở Đức cũng nảy sinh những lo ngại về vấn đề an toàn đối với lượng vàng dự trữ của ngân hàng trung ương nước này gửi tại New York. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank), một tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn, đã quyết định chưa di dời số vàng dự trữ của họ khỏi New York vào thời điểm hiện tại.