Ông Trump đưa ra lời cảnh báo sau khi Houthi lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công 2 tàu chở dầu của Ảrập Xêút tại Biển Đỏ, vài ngày sau khi nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Yemen này tuyên bố phong tỏa hải quân đối với các tàu của Ảrập Xêút.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

“Nếu họ (Houthi) làm điều này một lần nữa, Mỹ sẽ quy trách nhiệm cho Iran vì Houthi là lực lượng ủy nhiệm và/hoặc đại diện của Iran. Hình phạt quân sự nặng nề sẽ được áp dụng đối với Iran và tất nhiên cả lực lượng Houthi, đối tượng hiện khiến tôi rất thất vọng vì từ trước tới nay, họ từng hành động rất chuyên nghiệp và khôn ngoan”, lãnh đạo Nhà Trắng viết trong một bài đăng trên Truth Social hôm nay (23/7).

Theo hãng tin CNN, các diễn biến mới đã khiến giá dầu mỏ tăng vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5, trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông.

Giá dầu Brent, chuẩn mực định giá dầu mỏ toàn cầu, ngày 23/7 đã tăng hơn 6%, chạm mức 100,14 USD/thùng trước khi giảm nhẹ. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI), chuẩn mực định giá dầu mỏ của Mỹ, tăng gần 5% lên 90,98 USD/thùng.

Những lo ngại về nguồn cung dầu mỏ toàn cầu gia tăng sau khi nhóm Houthi nhắm mục tiêu vào các tàu của Ảrập Xêút ở Biển Đỏ, đe dọa cắt đứt tuyến đường xuất khẩu nhiên liệu quan trọng của nước này.

Theo các nhà phân tích, Ảrập Xêút đã vận chuyển khoảng 4 - 5 triệu thùng dầu qua Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb, bỏ qua eo biển Hormuz. Do động thái mới của Houthi, tuyến đường huyết mạch này cho thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đối mặt nhiều rủi ro.