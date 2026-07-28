Người phát ngôn quân sự của nhóm Houthi. Ảnh: Anadolu

Hãng tin Anadolu dẫn một tuyên bố của người phát ngôn quân sự Houthi là Yahya Saree cho biết nhóm này đã nhắm mục tiêu vào một số địa điểm cung cấp và vận chuyển dầu thô từ phía đông Ảrập Xêút đến thành phố Yanbu trên bờ Biển Đỏ. Thành phố cảng Yanbu nằm ở điểm cuối của tuyến đường ống Đông - Tây của Ảrập Xêút.

Lực lượng được Iran hậu thuẫn này tuyên bố cuộc tấn công đó nhằm đáp trả các hành vi vi phạm không phận Yemen liên tục của Ảrập Xêút. Hiện chưa có thông tin chi tiết nào về thiệt hại hoặc thương vong có thể xảy ra được công bố.

Chính quyền Ảrập Xêút chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về tuyên bố của lực lượng Houthi. Tuy nhiên, Ảrập Xêút ngày 27/7 cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy một số UAV được phóng từ lãnh thổ Iraq nhằm vào các cơ sở dầu mỏ trong vương quốc.

Tuần trước, lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ảrập Xêút, khiến liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu tuyên bố sẽ có phản ứng “kiên quyết và mạnh mẽ” và các biện pháp bảo vệ tàu thuyền đi qua eo biển Bab al-Mandeb.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều năm giữa lực lượng Houthi và Ảrập Xêút đã đổ vỡ vào đầu tháng này khi hai bên tấn công lẫn nhau và Houthi tuyên bố phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hóa của Ảrập Xêút.