Đài CNN dẫn tuyên bố của Houthi cho biết cuộc tấn công hôm 5/8 diễn ra “thành công”. Tên lửa đạn đạo của nhóm đã nhắm trúng tàu Daisy, buộc tàu chở dầu này phải đổi hướng và quay trở lại.
Theo nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Yemen, chiến dịch này là một phần trong nỗ lực áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ảrập Xêút, dựa vào chính sách "bao vây đáp trả bao vây", ám chỉ việc trả đũa các biện pháp phong tỏa nhắm vào Yemen.
Lực lượng Houthi cũng khẳng định họ đang giám sát chặt chẽ hoạt động của các tàu chở dầu Ảrập Xêút, đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép những phương tiện này di chuyển qua các tuyến đường biển từ phía nam Biển Đỏ hoặc tiếp cận các khu vực phía bắc, “cho đến khi các yêu cầu chính đáng của người dân Yemen được đáp ứng và lệnh phong tỏa đối với Yemen được dỡ bỏ”.
Hiện chưa chính quyền Ảrập Xêút chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh độc lập về tuyên bố của Houthi.
Trong khi đó, Trung tâm Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo đã nhận được báo cáo về một sự cố vào ngày 5/8, liên quan đến một tiếng nổ lớn ở rất gần một tàu chở dầu tại vị trí cách cảng Aden, Yemen 95 hải lý (176,49km) về phía đông nam. Sự cố được báo cáo vào lúc 14h30 giờ UTC (9h30 giờ Việt Nam) ngày 5/8.
Theo UKMTO, toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu chở dầu đều an toàn, không có tác động nào đến môi trường được ghi nhận và các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra. Hiện chưa rõ liệu đây có phải là con tàu mà nhóm Houthi tuyên bố đã tấn công hay không.