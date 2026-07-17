Hãng tin WANA trích dẫn thông cáo mới của CENTCOM giải thích động thái trên là một phần của các biện pháp phong tỏa hàng hải do Mỹ áp đặt đối với Iran. CENTCOM cho biết thêm cho đến nay, các lực lượng Mỹ đã buộc 3 tàu thương mại bị cáo buộc đang cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa, phải chuyển hướng.

Mỹ đang áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Ảnh: WANA

Cũng theo CENTCOM, họ đã vô hiệu hóa một tàu do "không tuân lệnh" và kiểm tra một tàu khác để đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran.

Hiện chưa có báo cáo độc lập nào về tình trạng của tàu chở dầu Wan Yao hoặc phản hồi từ các bên liên quan được nhắc đến trong thông cáo của CENTCOM.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hesgeth hôm 16/7 viết trên mạng xã hội X: “Iran hiện không kiểm soát eo biển Hormuz”. Thông điệp của ông Hesgeth có đăng kèm theo các hình ảnh binh lính Mỹ đang đổ bộ từ trực thăng lên tàu chở dầu ở Vịnh Oman. CENTCOM đã chia sẻ những hình ảnh này để khắc họa chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran.

Các hình ảnh do Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hesgeth đăng tải về việc quân đội nước này đổ bộ lên tàu chở dầu tình nghi vi phạm lệnh phong tỏa đối với Iran ở Vịnh Oman. Ảnh: X/@PeteHegseth

Ngược lại, phát ngôn viên của các lực lượng vũ trang Iran Ebrahim Zolfaghari cho rằng Mỹ “kinh sợ” chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Hãng tin Aljazeera dẫn lời ông Zolfaghari nhấn mạnh hôm 16/7: “Mỹ mới là bên đang tìm cách gây bất ổn an ninh ở eo biển Hormuz. Tình hình ở eo biển này sẽ không bao giờ trở lại như trước cuộc xung đột 40 ngày. Tehran đã yêu cầu các nước Vùng Vịnh không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để tấn công chúng tôi. Nếu các nước trong khu vực hợp tác với chúng tôi và không hợp tác với Mỹ, chúng ta sẽ cùng nhau đạt được an ninh tập thể”.

Theo dữ liệu công khai từ chuyên trang theo dõi hàng hải MarineTraffic, lưu lượng tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz đã giảm mạnh trong 24 giờ qua với chỉ 3 tàu đi qua eo biển này. Trong đó, 2 tàu gồm một tàu chở hàng và một tàu chở dầu đã tiến vào Vịnh Ba Tư, còn một tàu chở dầu rời đi. Trước xung đột, trung bình mỗi ngày có khoảng 110 tàu đi qua eo biển Hormuz.

Việc giả mạo tín hiệu GPS (loại can thiệp định vị khiến vị trí phát sóng của tàu hiển thị sai) vẫn là mối lo ngại trên toàn khu vực. Tình trạng gián đoạn này đã kéo dài nhiều tháng do cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, đôi khi làm sai lệch tọa độ được báo cáo của tàu hàng chục kilomet và khiến việc giám sát giao thông qua tuyến đường thủy này trở nên khó khăn hơn.