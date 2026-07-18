Iran khuyến cáo các tàu đi theo lộ trình được hải quân nước này chỉ định tại eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Hãng thông tấn Tasnim dẫn thông cáo ngày 18/7 của IRGC cho hay: “Một giờ trước, 2 tàu chở dầu bị Mỹ lừa đi vào tuyến đường có gài thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz, đã va phải thủy lôi và bốc cháy”.

Trong khi đó, Hải quân IRGC tuyên bố eo biển Hormuz không an toàn và đóng cửa hoàn toàn đối với hoạt động hàng hải do các hành động của Mỹ gây ra.

IRGC cho biết thêm ngày 17/7, một tàu treo cờ Thái Lan đã bị Iran nhắm mục tiêu sau khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của hải quân nước này. Hãng Tasnim đưa tin con tàu đã bị ngăn không cho đi qua eo biển trước khi trở thành mục tiêu.

Không có thêm thông tin chi tiết nào được cung cấp về con tàu cũng như thương vong hoặc thiệt hại có thể xảy ra. Hiện chính phủ Thái Lan cũng chưa lên tiếng bình luận về sự việc.

Cơ quan Điều phối Thương mại hàng hải Anh (UKMTO) ngày 17/7 cho biết một vật thể bay chưa xác định đã đánh trúng mạn trái của một tàu chở dầu ngoài khơi Oman, gây hư hại nhẹ về kết cấu. Vụ việc xảy ra cách thành phố Khasab của Oman khoảng 19 hải lý về phía đông.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quan trọng nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ảrập. Một phần đáng kể xuất khẩu dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua tuyến đường thủy này.

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ tháng 2, khi Mỹ và Israel tiến hành một cuộc tấn công chung chống lại Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các nước vùng Vịnh có tài sản quân sự của Mỹ.

Tháng trước, Tehran và Washington đã ký một bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột và đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, chiến sự đã bùng phát trở lại khi các cuộc tấn công và trả đũa giữa Mỹ - Iran tái diễn.