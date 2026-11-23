Công an TPHCM đã bắt giữ nhóm đối tượng mang hung khí xông vào một cây xăng ở phường Hạnh Thông, đập phá xe máy, rượt đuổi và chém người, gây náo loạn khu vực.

Đêm 23/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng tham gia vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào rạng sáng 22/11 tại cây xăng số 12 trên đường Dương Quảng Hàm, phường Hạnh Thông.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: N.P.B.L. (SN 2012), N.H.Q. (SN 2010), N.Đ.K. (SN 2010), N.H.Đ. (SN 2010), Bùi Tấn Vỹ (SN 2010) và Nguyễn Quang Đức Huy (SN 2009, cùng ngụ TPHCM).

Các đối tượng bị bắt giữ cùng với hung khí. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h sáng 22/11, L. chuẩn bị 5 con dao tự chế đưa cho cả nhóm mang theo khi đi đường với mục đích đánh nhau nếu có người gây chuyện.

Đến khoảng 2h15 cùng ngày, khi đi ngang cây xăng số 12 trên đường Dương Quảng Hàm, nhóm này phát hiện 9 người đang dừng đổ xăng. Lập tức, L., Q., Vỹ, Huy và K. mỗi người cầm một con dao tự chế lao vào tấn công một thiếu niên sinh năm 2011. Khi nạn nhân cùng nhóm bạn hoảng loạn bỏ chạy, các đối tượng tiếp tục cầm hung khí truy đuổi.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Hạnh Thông khẩn trương truy xét, bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 48 giây do người dân ghi lại cảnh tượng hỗn loạn tại một cửa hàng xăng dầu vào ban đêm.

Nhóm đối tượng cầm hung khí xông vào cây xăng đập phá, chém người. Ảnh: Cắt từ clip

Theo nội dung đoạn clip, khi một số người dân đang dừng xe máy chờ đổ xăng thì bất ngờ xuất hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển nhiều xe máy lao tới. Ngay khi dừng xe, một số đối tượng cầm theo hung khí xông thẳng vào khu vực trụ bơm.

Tại đây, một đối tượng liên tục vung hung khí đập phá mạnh vào các xe máy đã ngã. Cùng lúc, các đối tượng còn lại lao vào tấn công, rượt đuổi một thiếu niên khiến nhiều người có mặt tại cây xăng hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn. Sau khi gây náo loạn khu vực, cả nhóm nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.