Tối 5/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua nắm bắt thông tin trên mạng xã hội và phản ánh của người dân qua đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đơn vị đã giao phòng nghiệp vụ xác minh hình ảnh ô tô gắn bảng LED hiển thị nội dung thô tục, xúc phạm lực lượng công an.

Kết quả xác minh cho thấy, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) đã phối hợp với Công an phường Thành Đông mời đại diện chủ xe là Công ty TNHH K.V.N. (trụ sở tại Hải Phòng) và anh N.T.H.H. (SN 1983, trú tại Hải Phòng), người điều khiển phương tiện thời điểm xảy ra sự việc, đến làm việc.

Bảng LED được gắn phía sau ô tô. Ảnh chụp màn hình

Tại cơ quan công an, tài xế N.T.H.H. thừa nhận khoảng 17h20 ngày 4/2, khi điều khiển ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân, Hà Nội), bảng LED phía sau xe bất ngờ xuất hiện dòng chữ có nội dung xúc phạm lực lượng công an.

Tài xế H. cho biết, sau khi được người đi đường nhắc nhở về nội dung phản cảm hiển thị phía sau xe, anh đã dừng phương tiện kiểm tra và báo cáo giám đốc công ty. “Sau đó, giám đốc yêu cầu tôi rút ngay nguồn điện cấp cho bảng LED”, anh H. trình bày.

Theo tài xế này, do không nắm rõ các quy định và lưu ý khi sử dụng bảng LED lắp trên ô tô, anh không cài đặt mật khẩu bảo mật cho thiết bị. Vì vậy, bất kỳ người nào trong phạm vi kết nối Bluetooth (khoảng dưới 20m) đều có thể sử dụng phần mềm iPixel Color để thay đổi nội dung hiển thị.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) đã làm việc với tài xế H., đồng thời thu giữ bảng LED cùng một số thiết bị liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.