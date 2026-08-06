Tỷ lệ tử vong của người lái có sự khác biệt giữa các mẫu xe và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, gồm kích thước, khối lượng, thiết kế phương tiện cũng như đặc điểm và hành vi của người điều khiển.

Báo cáo dữ liệu mới nhất về các vụ tai nạn giao thông gây tử vong của Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) cho thấy xe cỡ nhỏ khiến người ngồi bên trong chịu rủi ro lớn hơn khi xảy ra va chạm, trong khi xe cỡ lớn lại gây nguy hiểm nhiều hơn cho những người ở bên ngoài xe. Tỷ lệ người lái tử vong cao thuộc về xe cỡ nhỏ, xe thể thao và xe bán tải cỡ lớn.

Ở nhóm xe cỡ nhỏ, Kia Rio có tỷ lệ tử vong của người lái cao nhất, với tỷ lệ 170 ca tử vong trên mỗi một triệu xe đăng ký lưu hành trong một năm. Một số mẫu xe khác như Nissan Versa và Kia Forte cũng nằm trong nhóm có tỷ lệ tử vong của người lái cao.

Ở nhóm xe cỡ nhỏ có tỷ lệ tử vong của người lái cao nhất. Ảnh: Nissan

Trong khi đó, ở nhóm xe bán tải hạng nặng, Ram 3500 phiên bản cabin kép, thùng dài, dẫn động bốn bánh ghi nhận có tỷ lệ gây tử vong người xung quanh cao nhất, với tỷ lệ 204 người trên mỗi 1 triệu xe đăng ký. Đây là mức cao nhất trong dữ liệu được IIHS công bố.

Ở nhóm xe bán tải hạng nặng, Ram 3500 phiên bản cabin kép, thùng dài, dẫn động bốn bánh ghi nhận có tỷ lệ gây tử vong người xung quanh cao nhất. Ảnh: Stellantis

Báo cáo cho biết khả năng bảo vệ người lái của những mẫu xe cỡ nhỏ sẽ kém hơn, cộng với việc trọng lượng xe nhẹ nên chịu lực tác động mạnh hơn khi xảy ra va chạm với xe lớn. Các chiến lược an toàn giao thông mới cần phải thích ứng để đối phó với thực tế đáng sợ này.

Ở chiều ngược lại, nhóm có tỷ lệ tử vong thấp nhất, 18/20 mẫu xe là SUV. Sáu mẫu xe gồm Audi Q7, BMW X7, Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz GLE và Toyota Tundra CrewMax không ghi nhận trường hợp người lái tử vong trong giai đoạn nghiên cứu.

Nhóm có tỷ lệ tử vong thấp nhất, 18/20 mẫu xe là SUV. Ảnh: Audi

Theo chuyên trang Autoblog, số liệu của IIHS cho thấy vấn đề an toàn giao thông không chỉ nằm ở phương tiện.

IIHS nhấn mạnh rằng mức độ an toàn trên đường không chỉ phụ thuộc vào thiết kế của phương tiện. Theo tổ chức này, hành vi của người điều khiển như chạy quá tốc độ, lái xe thiếu tập trung hoặc điều khiển xe một cách hung hăng vẫn là những yếu tố quan trọng làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Báo cáo cho rằng việc nâng cao an toàn giao thông cần kết hợp giữa cải tiến thiết kế phương tiện và thay đổi hành vi của người lái, thay vì chỉ tập trung vào một yếu tố duy nhất.

Theo Autoblog/IIHS

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