Tại Quảng trường Ba Đình, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 sáng nay tổ chức tổng duyệt cấp nhà nước lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Buổi tổng duyệt bắt đầu lúc 6h30, kéo dài trong khoảng 3 tiếng, với sự tham gia của các lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng đứng làm nền; Lực lượng diễu binh, diễu hành.

Rạng sáng nay, hàng trăm xe chở quân từ Miếu Môn, Sơn Tây, Hòa Lạc... theo tuyến đường đã định sẵn về trung tâm TP.

Các khối xe pháo bánh lốp sẽ cơ động từ đường đua F1 trong Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình; trong khi đó các xe tăng thiết giáp, bánh xích từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng lần lượt tập kết về vị trí gần Quảng trường Ba Đình chờ đến giờ tổng duyệt chính thức.

3h, xe tăng, xe thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh... nối đuôi nhau, cơ động tiến vào đường Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Huế

2h30, đoàn xe khí tài rời trường đua F1 gần sân vận động Mỹ Đình, rất đông người dân có mặt vẫy chào đoàn xe. Ảnh: Nguyễn Huy

Các xe tuyên truyền của các khối diễu hành quần chúng cơ động từ sân vận động Mỹ Đình về trung tâm TP. Ảnh: Nguyễn Huy

Hơn 16.300 quân nhân góp mặt trong 43 khối đi, 18 khối đứng, 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng của Công an.

Tham gia còn có các khối quân đội nước ngoài như Nga, Lào, Campuchia theo lời mời trước đó từ Bộ Quốc phòng.

6h30 buổi tổng duyệt mới diễn ra, tuy nhiên từ trước đó cả chục tiếng đồng hồ người dân đã đổ về các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Giảng Võ, Kim Mã, Thanh Niên và các tuyến đường quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Hà Nội đêm qua và rạng sáng nay mưa ngắt quãng từng cơn. Nhiều người mang theo áo mưa, chiếu, nước, đồ ăn, chọn chỗ đứng, chờ các khối quân nhân diễu hành qua các tuyến phố sau buổi tổng hợp luyện.

Để bảo đảm an toàn và cơ động lực lượng thông suốt, thực hiện chỉ đạo của Ban tổ chức lễ kỷ niệm, các đơn vị thuộc Quân đội, Công an và TP Hà Nội đã triển khai từ tối 29/8 phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Một số xe di chuyển về địa điểm tập kết. Ảnh: Nguyễn Huế

1h20, nhiều xe chở các đoàn đại biểu tập kết ở đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Trọng Tùng

Dù phải chờ đợi trong nhiều giờ, dưới thời tiết bất lợi nhưng hàng nghìn người dân vẫn hân hoan chào đón các chiến sĩ. Ảnh: Nguyễn Huế

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huế

Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huế

Các chiến sĩ tươi cười cảm ơn sự ủng hộ, cổ vũ của người dân. Trong ảnh khối nữ chiến sĩ Quân y. Ảnh: Nguyễn Huế

Các xe chở khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân tiến về trung tâm TP. Ảnh: Nguyễn Huế

Khối chiến sĩ Công binh. Ảnh: Nguyễn Huế