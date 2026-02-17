le phat anh nguyet 1.jpg
Tay vợt cầu lông Lê Đức Phát và "hot girl bắn cung" Đỗ Thị Ánh Nguyệt tổ chức đám cưới vào đầu năm 2026 sau gần 2 năm yêu nhau.
le phat anh nguyet 2.jpg
Cặp đôi xứng đáng là "trai tài, gái sắc".
duc phat anh nguyet.jpg
Lê Đức Phát và Ánh Nguyệt đều là những VĐV trọng điểm của thể thao Việt Nam, từng tham dự Olympic, giành nhiều thành tích ở đấu trường trong và ngoài nước.
thanh bao my tien 2.jpg
Ở đội tuyển bơi, cặp Thanh Bảo - Mỹ Tiên cũng rất đẹp. Cả hai cùng tỏa sáng ở đấu trường SEA Games 33. Tại đại hội thể thao lần này, Mỹ Tiên giành tới 7 huy chương, với 3 HCB và 4 HCĐ. Trong khi đó "hoàng tử ếch" Thanh Bảo thống trị bơi ếch tại SEA Games 2025 với "cú đúp" HCV.
thanh bao my tien 1.jpg
Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2023. Trên mạng xã hội, Thanh Bảo không ngại chia sẻ những dòng cảm xúc ngọt ngào dành cho bạn gái đồng hành nhiều năm tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ.
le ngoc ngoc phuc.jpg
Vợ chồng Nguyễn Ngọc (sinh năm 2002) và Đình Sơn (sinh năm 1997) là "cặp đôi vàng" của tuyển điền kinh Việt Nam. Cả hai vừa tham dự SEA Games, có đóng góp lớn vào thành tích đứng thứ 2 toàn đoàn của tuyển điền kinh.
le ngoc dien kinh.jpg
Đình Sơn ngỏ lời yêu với Nguyễn Thị Ngọc từ năm 2018 và được cô nàng đồng ý. Cả hai cùng quê Hà Tĩnh, trải qua 3-4 kỳ SEA Games với rất nhiều thành công.
cong lich nguyet anh.jpg
Đầu năm 2026, làng thể thao Việt Nam rộn ràng khi loạt hình ảnh cầu hôn của hai VĐV Quách Công Lịch và Nguyệt Anh được chia sẻ và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Quách Công Lịch là gương mặt nổi bật của điền kinh Việt Nam, trong khi Nguyệt Anh là đội trưởng CLB bóng chuyền Binh chủng Thông tin, nhiều lần được khoác áo ĐTQG.
nguyet anh top.jpg
Nguyệt Anh là một trong những "hotgirl" của làng bóng chuyền Việt Nam. Cô dự kiến tổ chức lễ cưới với bạn trai trong năm nay.
truong son thao nguyen.jpg
Trong làng cờ Việt Nam, Trường Sơn và Thảo Nguyên có nhiều năm gắn bó trước khi trở thành vợ chồng. Tình yêu của 2 đại kiện tướng không chỉ trở thành một biểu tượng tuyệt đẹp của cờ vua Việt Nam mà còn vang danh quốc tế. 
duy tuyen my hang.jpg
Đầu năm 2026, Trần Duy Tuyến tổ chức lễ thành hôn với người bạn đời là VĐV Trần Thị Mỹ Hằng. Cả hai cùng là VĐV bóng chuyền. 
duy tuyen my hang 1.jpg
Duy Tiến là trụ cột của CLB Biên Phòng, trong khi Mỹ Hằng khoác áo Binh chủng Thông tin.
tien minh vu thi trang.jpg
Tiến Minh và Vũ Thị Trang là cặp đôi rất đẹp của tuyển cầu lông cũng như thể thao Việt Nam. Cả hai từng là đồng đội, thầy trò và nên duyên vợ chồng.

Ảnh: FBNV