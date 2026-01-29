Với tấm HCV SEA Games, vô địch giải U23 Đông Nam Á và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, đội U22/23 Việt Nam được trao giải "Đội tuyển của năm" tại gala Cúp Chiến thắng 2025 tối nay.

Đình Bắc và Văn Khang nhận giải Đội tuyển của năm.

Cá nhân Đình Bắc được trao giải VĐV trẻ của năm và là nhân vật chính của "Hình ảnh, khoảnh khắc thể tạo ấn tượng của năm" - đội chiếc mũ cối cho HLV Kim Sang Sik. Tiền đạo sinh năm 2004 nói: "Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi nhận giải thưởng này. Danh hiệu này tiếp thêm sự tự tin, để tôi tập luyện chăm chỉ, cống hiến những gì tốt nhất cho bóng đá nước nhà".

Đình Bắc có một năm thi đấu thành công. Ảnh: AFC

Ở hạng mục Chuyên gia nước ngoài của năm, HLV Kim Sang Sik thắng tuyệt đối sau năm 2025 đầy thành công. Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ: "Các HLV đều có tư cách, vinh dự nhận danh hiệu này. Tôi chỉ là người thay mặt họ. Tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, đặc biệt là HLV Park Hang Seo luôn có những động viên để tôi làm việc tốt. Tôi tiếc nuối khi các trận chung kết không được thi đấu sân nhà, nhưng tôi rất hạnh phúc khi người dân Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chiến thắng".

Trịnh Thu Vinh (phải). Ảnh: S.N

Hạng mục Nữ VĐV của năm thuộc về xạ thủ Trịnh Thu Vinh, người giành 1 HCV châu Á, 4 HCV và phá 3 kỷ lục SEA Games. Nam VĐV của năm là Hà Minh Thành (bắn súng), với 2 HCV Cúp bắn súng châu Á, 2 HCV SEA Games (xác lập 1 kỷ lục).

Ở các hạng mục khác, giải Thành tựu trọn đời: cựu VĐV, HLV Cung Bỉnh Di (bắn súng); HLV của năm: HLV Dương Hoàng Long (karate); Đồng đội của năm: đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam-nữ. Trần Thị Thanh Thuý (bóng chuyền) năm 2 liên tiếp giành giải VĐV được yêu thích nhất.