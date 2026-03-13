Valentine trắng là dịp các cặp đôi trao nhau những món quà, những câu nói yêu thương và ngọt ngào. Dưới đây là gợi ý những caption "thả thính" nhân dịp lễ tình nhân trắng 14/3.

Valentine trắng, em không cần quà, chỉ cần người thương thật lòng. Ảnh minh họa: PX

1. Valentine trắng này, anh có muốn là người duy nhất trong mắt em không? Em không thích socola đâu, em chỉ thích anh thôi, được không?

2. Valentine trắng, em không cần quà, chỉ cần người thương thật lòng. Anh có ứng tuyển không?

3. Người ta nói Valentine trắng là ngày con trai đáp lại tình cảm. Vậy bao giờ anh mới trả lời em đây?

4. Nếu anh không biết tặng gì ngày 14/3, thì cứ tặng luôn trái tim anh cho em đi!

5. Valentine này anh ship cho em một chút chân tình được không? Tiền em không có, lấy gì tùy anh.

6. Anh có biết quà Valentine trắng ý nghĩa nhất là gì không? Là anh đó!

7. Ngày Valentine trắng, nếu có bản án dành cho em vì đã yêu anh, em xin đứng trước tòa và nhận bản án chung thân: được ở bên anh suốt đời.

8. Chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Chiều mai 14/3 anh rảnh không, em mời bún bò.

9. Sắp tới đến Valentine trắng mà không ai tặng quà thì hãy gọi em, để em tự gói em qua.

10. Em có bán socola Valentine trắng không? Cho anh mua kèm luôn trái tim em.

11. Anh không giỏi toán, nhưng biết chắc 14/3 + em = hạnh phúc.

12. Valentine trắng năm nay: tuyển người yêu gấp. Ngày 14/3 mà chưa có người yêu thì… inbox anh nhé.

13. Điện thoại báo pin yếu. Tim báo Valentine trắng này thiếu em.

14. Anh gì ơi! Anh đánh rơi người yêu ở đây này. Valentine trắng tới rồi, anh nhặt người yêu về hộ em với.

15. Gần mực thì đen, gần Valentine trắng thì muốn có bồ.

16. Nếu anh rảnh thì Valentine trắng này mình yêu nhau cho bận đi anh.

17. Muốn bình yên thì cầu phúc/ Muốn Valentine trắng hạnh phúc thì về bên em.

18. Dù cho thế giới đổi thay, tình anh vẫn mãi đong đầy yêu thương. Valentine trắng chẳng mong giàu, chỉ mong hai đứa bạc đầu có nhau.

19. Hạnh phúc chẳng ở mây ngàn/ Là khi hai đứa bình an cạnh kề/ Valentine trắng chẳng muốn quà sang/ Chỉ mong em hãy mở thêm tấm lòng.

20. Mùa xuân này én bay ngang/ Valentine trắng rộn ràng con tim/ Em ơi đừng mải miết tìm/ Tình yêu anh vẫn lặng im đợi chờ.