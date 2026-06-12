Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha lúc sinh thời. Ảnh: PR Thai Government

Theo tờ The Nation, sau gần 4 năm hôn mê, Công chúa Bajrakitiyabha đã qua đời hôm 11/6, hưởng thọ 47 tuổi. Hãng tin BBC nhận xét sự ra đi của công chúa đã khiến Hoàng gia Thái Lan mất đi thành viên thành đạt nhất.

Công chúa Bajrakitiyabha là con cả trong số 7 người con của cố Quốc vương Vajiralongkorn. Cùng với Công chúa Sirivannavari, 38 tuổi và Hoàng tử Dipangkorn, 20 tuổi, bà là một trong 3 người con của cố quốc vương giữ tước vị hoàng gia.

Công chúa Bajrakitiyabha từ khi bé tới lúc trưởng thành. Video: PR Thai Government

Cố Công chúa Bajrakitiyabha thường được biết đến với tên gọi Công chúa Pa, đã lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ về luật tại Đại học Cornell ở Mỹ. Bà làm việc một thời gian ngắn cho phái đoàn Thái Lan tại Liên Hợp Quốc ở New York, sau đó trở về Thái Lan để làm việc tại Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp ở Bangkok và các nơi khác trong nước.

Năm 1995, khi trận lũ lụt lịch sử xảy ra tại Bangkok và khiến thủ đô chìm trong nước tù đọng suốt nhiều tháng, thay vì chứng kiến cuộc khủng hoảng từ trong cung điện, công chúa và mẹ đã tự tay nấu những bữa cơm nóng hổi, gói các loại thuốc thiết yếu và lội vào những khu ổ chuột ngập nước để trực tiếp cứu trợ cho những người bị mắc kẹt.

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha lúc sinh thời. Ảnh: PR Thai Government

Những hình ảnh về Công chúa Bajrakitiyabha lúc sinh thời. Ảnh: PR Thai Government

Nhận thấy hoạt động từ thiện chỉ mang tính ứng phó, đặc biệt sẽ không bao giờ đủ để chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, Công chúa Bajrakitiyabha đã chính thức hóa hoạt động này.

Ngày 29/10/1995, dự án “Những người bạn cần giúp đỡ của Pa" chính thức ra đời, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Thái Lan và sau đó được đăng ký làm quỹ chính thức. Quỹ này đã trở thành một trong những nguồn cứu trợ nhân đạo quan trọng nhất của Thái Lan.