Báo Bangkok Post cho hay việc chính phủ Thái Lan hôm 26/3 phê duyệt một loạt biện pháp nhằm bình ổn giá năng lượng được đưa ra giữa lúc giá nhiên liệu bán lẻ ở quốc gia Đông Nam Á này đã tăng từ 14 - 22%.

Một trạm xăng ở Thái Lan. Ảnh: Thai PBS

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với nhiên liệu

Biện pháp đầu tiên được chính quyền Bangkok xem xét là giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu. Cụ thể, Bộ Tài chính Thái Lan đã được giao nhiệm vụ cân nhắc các phương án, bao gồm cả mức thuế và thời gian giảm.

Do chính quyền Bangkok đang trong giai đoạn chuyển tiếp nên đề xuất giảm thuế tiêu thụ đối với nhiên liệu cần được Ủy ban Bầu cử Thái Lan phê duyệt. Theo Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Lavaron Sangsnit, một khi được thông qua, biện pháp này “có hiệu lực ngay lập tức”.

Nạp thêm tiền vào thẻ phúc lợi của người thu nhập thấp

Biện pháp tiếp theo được Thái Lan áp dụng là nạp thêm tiền vào thẻ phúc lợi nhà nước trong 1 tháng. Bangkok dự kiến sẽ phân bổ hơn 13 tỷ bath (tương đương gần 10.400 tỷ đồng) để nạp vào thẻ phúc lợi cho người có thu nhập thấp, nâng mức trợ cấp hàng tháng từ 300 bath lên 400 bath (240.000 lên 320.000 đồng). Việc chi tiêu sẽ bị giới hạn ở hàng tiêu dùng. Sau một tháng thử nghiệm, chính phủ Thái Lan sẽ đánh giá lại tình hình.

Ảnh: Thai PBS

Giảm chi phí cho nông dân và ngư dân

Nội các Thái Lan đã thông qua chương trình “Cờ Xanh” để giảm chi phí phân bón cho người nông dân cũng như giảm sự phụ thuộc của nước này vào việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào cho quy trình sản xuất phân bón. Mục đích của sáng kiến này là thúc đẩy việc sử dụng phân bón hữu cơ và giảm chi phí cho nông dân.

Đối với ngành đánh bắt thủy hải sản, các ngư dân được khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học B20, loại dầu diesel chứa 20% thành phần là dầu cọ. Ước tính sơ bộ cho thấy dầu B20 rẻ hơn khoảng 5 bath/lít (4.000 đồng/lít) so với dầu diesel được bán ở các cây xăng.

Sự linh hoạt với nhà thầu trong các dự án nhà nước

Các cơ quan nhà nước Thái Lan sẽ được phép gia hạn thời gian kiểm tra với các nhà thầu cũng như xem xét bồi thường theo từng trường hợp cụ thể đối với các khoản phát sinh chi phí.

Đưa ra khoản vay ưu đãi với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngân hàng Tiết kiệm chính phủ Thái Lan (GSB) sẽ dành 10 tỷ bath (hơn 8.000 tỷ đồng) cho các khoản vay ưu đãi nhằm tăng cường thanh khoản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn vì giá năng lượng tăng cao.

Hỗ trợ nhiên liệu dựa theo mức sử dụng của các nhà vận tải

Ông Chayatan Phromson, quan chức thuộc Bộ Giao thông vận tải Thái Lan cho biết chính phủ nước này sẽ đưa ra mức trợ cấp dành cho các nhà vận tải, bao gồm xe buýt công cộng, xe tải chở hàng, xe thương mại nhỏ và tài xế xe ôm.

Ảnh: Thai PBS

Việc hỗ trợ xe tải chở hàng và xe buýt công cộng sẽ được tính toán dựa vào mức tiêu thụ nhiên liệu trên thực tế được theo dõi thông qua Hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Trong khi đó, xe thương mại nhỏ và tài xế xe ôm sẽ nhận được hỗ trợ sau khi đăng ký với Cục Giao thông đường bộ Thái Lan.