Tờ The Nation ngày 28/3 đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul mới đây đã gửi lời xin lỗi tới người dân vì tình hình giá nhiên liệu biến động tại nước này trong nửa đầu tháng 3.

"Tôi xin lỗi người dân về những xáo trộn do việc điều hành giá xăng dầu gây ra. Ưu tiên hàng đầu của chính phủ vẫn là giảm tác động của cuộc khủng hoảng nhiên liệu với các nhóm thu nhập thấp và các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ giá năng lượng tăng, bao gồm nông nghiệp, vận tải, thủy sản và công nghiệp", ông Anutin cho biết.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Nation

Theo Thủ tướng Anutin, chính phủ ban đầu nhận định cuộc xung đột Iran sẽ không kéo dài, nhưng hiện đã phải điều chỉnh cách tiếp cận để đối phó với nguy cơ khủng hoảng dài hạn. Ông Anutin nhấn mạnh, chính sách tổng thể của Thái Lan sẽ kết hợp giữa bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ trực tiếp để giảm áp lực chi phí sinh hoạt.

"Chúng tôi đã thành công đàm phán với Iran để cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, dự trữ dầu của Thái Lan đã tăng từ 62 ngày lên 100 ngày nhờ các biện pháp luân chuyển nhanh chóng. Trong trường hợp cần thiết, chính phủ cũng sẽ điều tiết kho dự trữ của khu vực tư nhân", ông Anutin nói.

Để hỗ trợ chi phí sinh hoạt, chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ nâng số mặt hàng bình ổn giá từ 66 lên 76. Bên cạnh đó, Thủ tướng Anutin cũng kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng với khẩu hiệu: "mỗi gia đình, một lít".

Theo đó, nếu 10 triệu hộ gia đình tiết kiệm 1 lít nhiên liệu mỗi ngày, Thái Lan có thể giảm nhập khẩu tới 10 triệu lít/ngày, đồng thời giảm gánh nặng trợ giá hơn 200 triệu baht/ngày và giúp người dân tiết kiệm hơn 400 triệu baht/ngày.