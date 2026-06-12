Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendira Debyavati đã qua đời. Ảnh: Bangkok Post

Theo Bangkok Post, công chúa đã trút hơi thở cuối cùng trong thanh thản tại bệnh viện Chulalongkorn lúc 19h48 phút tối 11/6, mặc dù đã được một đội ngũ bác sĩ theo dõi sát sao và điều trị với những nỗ lực tốt nhất có thể.

Công chúa Bajrakitiyabha nhập viện từ ngày 15/12/2022, sau khi đột ngột bất tỉnh do bệnh tim trong chuyến thăm tỉnh Nakhon Ratchasima ở phía đông bắc. Công chúa đã được trực thăng đưa đến thủ đô Bangkok để điều trị.

Theo thông báo của hoàng gia Thái Lan, công chúa qua đời sau khi tình trạng sức khỏe xấu đi do nhiễm trùng ổ bụng, viêm đại tràng, huyết áp thấp, rối loạn nhịp tim và rối loạn đông máu.

Công chúa Bajrakitiyabha, thường được biết đến với tên gọi Công chúa Pa, sinh ngày 7/12/1978, là con gái của Quốc vương Vajiralongkorn và người vợ đầu tiên Soamsawali.

Tại Thái Lan, bà được nhớ đến với vai trò nổi bật trong đời sống công cộng, những nỗ lực cải thiện đời sống của các nữ tù nhân và sự nghiệp ngoại giao của mình. Bà học luật tại Đại học Cornell, lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ và làm luật sư tại Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan từ năm 2006 đến năm 2011.

Từ năm 2012 đến năm 2014, bà là Đại sứ Thái Lan tại Áo, Slovenia và Slovakia, sau đó trở lại Văn phòng Tổng chưởng lý ở Bangkok. Năm 2017, công chúa Bajrakitiyabha được Ủy ban Phòng chống Tội phạm và Tư pháp Hình sự của Liên Hợp Quốc bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí về pháp quyền ở Đông Nam Á.

Năm 2021, bà chuyển sang phục vụ trong quân đội, được phong hàm tướng và giữ chức Tham mưu trưởng tại Bộ Tư lệnh An ninh Hoàng gia.

Công chúa là một trong ba người con của Quốc vương Vajiralongkorn có tước hiệu chính thức và đủ điều kiện kế vị ngai vàng theo hiến pháp.