Các điểm bỏ phiếu bầu cử ở Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày hội non sông. Hình ảnh tại khu vực bỏ phiếu số 1 - địa bàn phường Hoàn Kiếm.

Nhiều địa điểm là các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn phường Hoàn Kiếm được bố trí làm nơi niêm yết danh sách cử tri và tổ chức khu vực bỏ phiếu. Trong ảnh, đình Kim Ngân (42 - 44 Hàng Bạc), một trong những ngôi đình rộng và cổ kính bậc nhất phố cổ Hà Nội.

Bà Trương Kim Oanh (phường Hoàn Kiếm) cho biết: “Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới, chúng tôi chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên, cân nhắc và lựa chọn những người thật sự tiêu biểu để đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân”.

Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia tại số 48 Hàng Ngang được lựa chọn là khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thuộc khu vực bầu cử số 5 - phường Hoàn Kiếm. Đây là địa chỉ có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tại khu vực bỏ phiếu số 21 thuộc đơn vị bầu cử số 5, phường Hoàn Kiếm ở phố Chả Cá, ông Phan Ngọc Vinh cho biết, rất vinh dự khi được tham gia công tác chuẩn bị cho kỳ bầu cử lần này. Theo ông, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, vì vậy mọi khâu chuẩn bị đều phải được thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo, bảo đảm đúng quy định và hạn chế tối đa sai sót.

Cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn cần thiết cũng được kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Không gian tại các điểm bỏ phiếu cũng được trang hoàng trang trọng, cờ hoa, băng rôn được bố trí nổi bật, tạo không khí phấn khởi trước ngày hội của toàn dân.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14, thuộc đơn vị bầu cử số 4 phường Hoàn Kiếm (số 50 Đào Duy Từ), công tác chuẩn bị cũng đã được triển khai chu đáo. Điểm bỏ phiếu có không gian khang trang, cơ sở vật chất được bố trí đầy đủ, bảo đảm điều kiện thuận lợi để cử tri đến tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

Thẻ cử tri được sắp xếp khoa học để phát đến từng hộ dân, bảo đảm thuận tiện và chính xác. Bên cạnh đó, hệ thống bàn viết phiếu được bố trí hợp lý, dán đầy đủ thông tin về các ứng cử viên, đồng thời bảo đảm không gian riêng tư để cử tri thực hiện việc ghi phiếu.

Tại phường Ba Đình, nhiều trường học và các trụ sở có vị trí thuận tiện được bố trí làm nơi niêm yết danh sách cử tri và tổ chức khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu. Trong ảnh, Trường Tiểu học Ngọc Hà cạnh hồ Hữu Tiệp.

Người dân phường Ba Đình tìm hiểu thông tin các ứng cử viên tại điểm niêm yết. Danh sách những người ứng cử được sắp xếp đầy đủ, khoa học, thuận tiện theo dõi.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1 - phường Ngọc Hà, công tác chuẩn bị và trang trí đang tích cực triển khai. Cổng vào đang được sơn sửa chuẩn bị cho ngày hội lớn.

Các trang thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết được bố trí đầy đủ, không gian bên trong khu vực bỏ phiếu được sắp xếp khoa học, gọn gàng.