Sinh năm 1988, PGS.TS Trần Thị Kim Oanh hiện là giảng viên Cao cấp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Tài chính - Marketing (thuộc Bộ Tài chính).

Bà Oanh là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá 16 tại đơn vị bầu cử số 7, TPHCM. Quá trình công tác của bà gắn liền với đào tạo, nghiên cứu và tham gia phản biện chính sách cho TPHCM, cũng như các cơ quan Trung ương.

Tại buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử sáng 12/3, bà thẳng thắn cho rằng: Đại biểu Quốc hội không chỉ là người phát biểu ở nghị trường mà trước hết phải là người lắng nghe những khó khăn, trăn trở của người dân và đại diện quyền lợi chính đáng cho nhân dân.

Về chương trình hành động của mình, bà Oanh nêu 4 nhóm vấn đề chính gắn với đời sống, trăn trở của các cử tri.

Thứ nhất, về quản trị công và cải cách thủ tục hành chính, nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội muốn dịch vụ công phải làm theo tinh thần "lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm".

Trong đó, thủ tục hành chính không chỉ cần được giải quyết “đúng quy trình” mà phải giải quyết nhanh, gọn và hiệu quả, để người dân, doanh nghiệp bớt thời gian đi lại, chờ đợi.

Thứ hai là về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khoá 16, vị PGS đề xuất để hoàn thiện chính sách về hai chủ thể quan trọng trong nền kinh tế là doanh nghiệp và khu vực công.

Đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bà cho hay, cần có chính sách hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I) và công nghệ số, nghiên cứu khoa học để nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo đà cho tăng trưởng kinh tế.

Đối với khu vực công, bà kiến nghị ưu tiên chuẩn hóa quy trình và dữ liệu. Đi cùng với đó là quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn thông tin nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và xây dựng dịch vụ công thông minh, minh bạch.

PGS.TS Trần Thị Kim Oanh tại buổi tiếp xúc cử tri phường Cát Lái (TPHCM), sáng 12/3. (Ảnh: BTC)

Đào tạo tài chính miễn phí cho cộng đồng

Thứ ba là về kinh tế – tài chính – ngân hàng và an sinh xã hội, ứng cử viên này mong muốn đóng góp hoàn thiện hành lang pháp lý để khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế. Bởi, hệ thống tài chính phải vừa là “mạch máu” dẫn vốn cho nền kinh tế, vừa là “tuyến phòng vệ” trước các rủi ro trong bối cảnh thế giới tồn tại nhiều bất ổn như hiện nay.

Trong vấn đề này, bà ưu tiên hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản số, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho Fintech (công nghệ tài chính), cũng như xây dựng cơ chế vận hành trung tâm tài chính quốc tế phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện Việt Nam.

Bên cạnh đó, nữ ứng viên muốn mở rộng chương trình tín dụng vi mô và các kênh cho vay vốn nhỏ với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Đây là kênh tín dụng thích hợp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động tự do có thêm cơ hội để phát triển sinh kế, tạo việc làm và thoát nghèo.

Đáng chú ý, với kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu, bà kiến nghị mở các lớp tư vấn tài chính tập trung và miễn phí cho cộng đồng, nhằm giúp người dân nâng cao kiến thức quản lý tài chính cá nhân.

Thứ tư là về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Đây là nội dung được PGS Trần Thị Kim Oanh rất quan tâm.

Bởi, bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở khu vực miền núi của tỉnh Phú Yên (cũ). Hơn ai hết, bà hiểu được cảm giác người dân chứng kiến con em mình dừng bước trên con đường học tập và từ bỏ ước mơ do thiếu điều kiện kinh tế.

Tuy nhiên, nữ PGS tin rằng, học tập chính là con đường mở ra cánh cửa tri thức và không ai muốn mất đi cơ hội đó.

"Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai để thoát nghèo và kiến tạo ra một thế hệ công dân đủ bản lĩnh, đủ năng lực để hội nhập quốc tế", bà Oanh khẳng định.

Với lý do trên, nếu có cơ hội được đứng trên nghị trường Quốc hội, bà cam kết, sẽ tập trung nghiên cứu, kiến nghị chính sách học phí hợp lý và tăng cường hỗ trợ tài chính hướng đến mọi học sinh, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Từ đó, các gia đình khó khăn đều được tiếp cận giáo dục chất lượng, công bằng, từng bước thu hẹp chênh lệch trong giáo dục giữa các vùng miền.