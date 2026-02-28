Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng

Theo nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải, khác với tết Nguyên đán, gia chủ thường dâng mâm cao cỗ đầy thì mâm cúng Rằm tháng Giêng lại ưu tiên sự thanh tịnh.

Gia chủ nên trưng bày nhiều hoa quả tươi, bánh ngọt, chè xôi. Đặc biệt nên thắp thêm đèn, nến để tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ (tục thắp đèn Nguyên tiêu).

Không gian thờ tự cần trang nghiêm, sạch sẽ. Trong thời gian hành lễ, các thành viên trong gia đình cần giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã, tránh tranh cãi để giữ sự thanh tịnh.

Mâm cỗ chay

Nghệ nhân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết (Hà Nội) cho biết, mâm cúng Rằm tháng Giêng đúng theo truyền thống gồm: mâm cỗ chay cúng trời Phật và mâm cỗ mặn cúng gia tiên.

Mâm cỗ chay cúng trời Phật thường gồm: hoa quả, chè, xôi, các món đậu, bánh trôi nước… Điểm đặc biệt trên mâm cỗ chay là sự hiện diện của bánh trôi nước. Ý nghĩa của việc ăn bánh trôi ngày tết Nguyên tiêu là mong muốn mọi việc hanh thông, trôi chảy.

Các gia đình thường chọn xôi gấc vì có màu đỏ tượng trưng cho may mắn. Món canh có thể làm canh hạt sen, canh nấm hoặc canh rau củ quả hầm. Bát canh thanh mát giúp cân bằng hương vị, đồng thời tượng trưng cho sự hài hòa.

Một số món kho, xào dễ làm tại nhà, có thể kể tới như nấm kho tiêu, gỏi ngó sen, đậu phụ sốt, nem chay, rau củ xào thập cẩm...

Lễ vật đi kèm gồm mâm ngũ quả, hoa tươi (sen, cúc, huệ), nước sạch hoặc trà thơm.

Mâm cỗ mặn

Mâm lễ mặn cúng gia tiên thường được chuẩn bị tùy theo vùng miền và điều kiện kinh tế của mỗi gia đình.

Thông thường, mâm cỗ truyền thống miền Bắc thường gồm: gà luộc, xôi, giò chả, nem rán, chân giò hầm măng khô, canh bóng thả.

Gà luộc nên chọn gà trống tơ, da vàng, bày thế chầu hoặc cánh tiên, tượng trưng cho may mắn. Xôi gấc mang màu đỏ tượng trưng cho vận đỏ, xôi đỗ xanh hoặc xôi hạt sen với ý nghĩa ấm no, hạnh phúc. Chả nem thể hiện sự đủ đầy.

Miền Trung chuộng các món đậm đà như cá kho, ram cuốn, thịt luộc, xôi vò. Trong khi đó, người dân miền Nam lại cúng Rằm tháng Giêng với canh khổ qua, thịt kho tàu, gỏi tôm thịt…

Mâm cỗ nên sắp xếp gọn gàng, hài hòa màu sắc. Bát canh, đĩa xôi đặt ở vị trí trung tâm; các món kho, xào bày cân đối xung quanh. Đi kèm mâm cỗ là hương, hoa tươi, đèn hoặc nến, trầu cau, rượu hoặc trà, mâm ngũ quả và vàng mã theo phong tục từng địa phương.

Theo các chuyên gia, mâm lễ to hay nhỏ không quan trọng bằng sự thành tâm. Gia chủ nên biện lễ sao cho phù hợp, tránh lãng phí.

