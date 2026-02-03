Ngày Lập Xuân là ngày đầu tiên của mùa xuân, đánh dấu sự chuyển giao từ tiết Đại Hàn lạnh giá sang tiết Lập Xuân. Đây là thời điểm đất trời giao hòa âm dương, được coi như "giao thừa" nếu xét về khí hậu.

Ngày Lập Xuân năm 2026 rơi vào 4/2/2026 (tức 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, vào ngày Lập Xuân, nhiều gia đình thường làm lễ cúng đơn giản với hoa quả, bánh chưng hoặc bánh tét và trang trí nhà bằng cây xanh để đón may mắn, làm việc thiện, cầu phúc.

Trong ngày này, gia chủ cũng nên tránh làm một số việc để xua tan xui rủi, đồng thời chú ý những việc cần làm để rước thêm tài lộc vào nhà.

Dưới đây là những điều nên làm và kiêng kị trong ngày Lập Xuân 2026 theo gợi ý của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà.

Những điều nên làm:

- Tham gia các bữa tiệc hỷ, họp mặt vui vẻ để tinh thần lạc quan, tăng cường các mối quan hệ trong sự nghiệp...

- Dậy sớm để hít thở không khí trong lành, tập luyện thể dục thể thao tăng cường sức khỏe

- Làm nhiều việc thiện, xuất phát từ cái tâm của mình chứ không phải chỉ để mong chờ phúc báo

- Trồng hoặc mua thêm cây xanh như trầu bà, lưỡi hổ, kim tiền, hồng lộc, hạnh phúc, thiết mộc lan..., đặt quanh nhà để tăng thêm sắc xanh, thay đổi vận khí, giúp phong thủy luân chuyển theo hướng tích cực hơn trong năm 2026

- Nếu trong nhà có thờ cúng nên sắm chút hoa quả mùa xuân để thắp hương ngày Lập Xuân

Những điều kiêng kị:

- Cho nước, cho lửa

- Tranh cãi, bất hòa vào ngày Lập Xuân

- Vay tiền, mượn tiền, trả tiền vào ngày Lập Xuân

- Nói những điều xui

- Mặc quần áo đóng bộ gồm cả 2 màu trắng, đen

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo