Văn khấn cúng Lập Xuân trong nhà

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Phật trời

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần

Con kính lạy Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc Đức Tôn thần

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân

Con kính lạy các vị thần Thổ công, Thổ địa, Long mạch Tài thần cùng các Tôn thần cai quản khu vực này

Con kính lạy các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại đất nhà này

Hôm nay là ngày 4 tháng 2 dương lịch, là tiết Lập Xuân năm 2026 tức ngày 17 tháng Chạp (tháng 12 âm lịch năm Ất Tỵ 2025).

Tín chủ con là ... Hiện ngụ tại: ...

Con thành tâm sửa biện hương hoa, trà quả, kim ngân, vàng mã và các thứ cúng dâng bày lên trước án. Con thành tâm kính mời (lặp lại các vị thần)... về thụ hưởng hương hoa lễ vật, chứng giám lòng thành, phù hộ độ trì cho... được bình an, sở cầu tất ứng, sở nguyện thành tâm.

Con thành tâm kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại đất nhà này về thụ hưởng hương hoa, lễ vật.

Kính mong các vị Tôn thần cùng các vị Tiền chủ, Hậu chủ phù hộ độ trì cho mọi người trong gia đình bình an, công việc luôn hanh thông thuận lợi, mọi tật ách tai qua nạn khỏi.

Lễ bạc tâm thành cúi xin chứng giám, khẩn cáo.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)