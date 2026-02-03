Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương
Con kính lạy Phật trời
Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần
Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần
Con kính lạy Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương
Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc Đức Tôn thần
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân
Con kính lạy các vị thần Thổ công, Thổ địa, Long mạch Tài thần cùng các Tôn thần cai quản khu vực này
Con kính lạy các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại đất nhà này
Hôm nay là ngày 4 tháng 2 dương lịch, là tiết Lập Xuân năm 2026 tức ngày 17 tháng Chạp (tháng 12 âm lịch năm Ất Tỵ 2025).
Tín chủ con là ... Hiện ngụ tại: ...
Con thành tâm sửa biện hương hoa, trà quả, kim ngân, vàng mã và các thứ cúng dâng bày lên trước án. Con thành tâm kính mời (lặp lại các vị thần)... về thụ hưởng hương hoa lễ vật, chứng giám lòng thành, phù hộ độ trì cho... được bình an, sở cầu tất ứng, sở nguyện thành tâm.
Con thành tâm kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại đất nhà này về thụ hưởng hương hoa, lễ vật.
Kính mong các vị Tôn thần cùng các vị Tiền chủ, Hậu chủ phù hộ độ trì cho mọi người trong gia đình bình an, công việc luôn hanh thông thuận lợi, mọi tật ách tai qua nạn khỏi.
Lễ bạc tâm thành cúi xin chứng giám, khẩn cáo.
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Con lạy chín phương Trời, con lạy Thần Nông đại đế, con lạy Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan, con kính lạy Cửu tinh thần quan. Con kính lạy:
- Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài hành khiển Ất Tỵ niên, ngài đại vương Ngô Vương hành khiển, Thiên Hải chi thần, Hứa Tào phán quan.
- Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương.
- Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định Phúc Táo quân. Các ngài Địa Chúa Long mạch, Tôn thần và tất cả các thần linh cai quản trong khu vực này.
Nay là giờ phút giao thời giữa tiết khí Đại Hàn và tiết khí Lập Xuân năm 2026 của nhị thập tứ tiết gồm:
- Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Trập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ
- Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử
- Lập Thu, Xử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng
- Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn
Cùng cửu tinh linh quan nhất bạch, nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, lục bạch, thất xích, bát bạch, cửu tử vận hành cho niên tinh 2025.
Chúng con là:.. Ngụ tại:...
Phút thiêng giao thời vừa tới, tiết khí năm cũ qua đi, đón mừng tiết khí Lập Xuân mở đầu vận khí năm mới, Tam Dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thần Nông đại đế hiệu Ngũ Cốc Tiên Đế khiển hành Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan, cửu tinh thần quan thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.
Nhân ngày Lập Xuân, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cúng trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Thần Nông đại đế cùng Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan, cửu tinh thần quan, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương nhất lòng bái thỉnh.
Chúng con kính mời: Thần Nông đại đế cùng Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan, Cửu tinh thần quan.
Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương. Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài Định Phúc Táo quân. Ngài Phúc Đức Chính thần. Các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần. Ngài Bản Gia Táo quân. Các ngài Địa chúa Long mạch Tôn thần và tất cả các thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cho chúng con: minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con vạn duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù - dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, nhị thập tứ tiết có điềm lành tiếp ứng.
Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm.
Cẩn cáo!