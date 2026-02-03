Ngày Lập Xuân, tiết Lập Xuân là gì?

Ngày Lập Xuân là ngày đầu tiên của mùa xuân, đánh dấu sự chuyển giao từ tiết Đại Hàn lạnh giá sang tiết Lập Xuân. Đây là thời điểm đất trời giao hòa âm dương, được coi như "giao thừa" nếu xét về khí hậu.

Tiết Lập Xuân là một trong 24 tiết khí trong năm. Vào tiết Lập Xuân, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, hoa lá thay nhau khoe sắc.

Đây là khoảng thời gian mà nhiều loài hoa nở rộ, báo hiệu mùa xuân đã về, khiến cảnh sắc thiên nhiên trở nên sống động và tươi mới, mang lại cảm giác hứng khởi và tràn đầy sức sống.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày bắt đầu tiết Lập Xuân được tính theo dương lịch hiện đại và nó thông thường rơi vào ngày 4/2 hoặc 5/2 dương lịch (tùy từng năm).

Theo quy ước, tiết Lập Xuân là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4/2 hay 5/2, sau tiết Đại Hàn và kết thúc vào khoảng ngày 18/2 hay 19/2.

Năm 2026, tiết Lập Xuân bắt đầu từ ngày 4/2 dương lịch (tức ngày 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và kéo dài tới ngày 18/2 (tức mùng 2 tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Sau ngày 18/2 dương lịch (tức mùng 2 Tết) sẽ là tiết Vũ Thủy.

Người dân quan niệm, tiết Lập Xuân là dịp tốt để làm những việc bắt đầu cho một năm mới như: cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng.