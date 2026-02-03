Ngày Lập Xuân là ngày đầu tiên của mùa xuân, đánh dấu sự chuyển giao từ tiết Đại Hàn lạnh giá sang tiết Lập Xuân. Đây là thời điểm đất trời giao hòa âm dương, được coi như "giao thừa" nếu xét về khí hậu.
Tiết Lập Xuân là một trong 24 tiết khí trong năm. Vào tiết Lập Xuân, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, hoa lá thay nhau khoe sắc.
Đây là khoảng thời gian mà nhiều loài hoa nở rộ, báo hiệu mùa xuân đã về, khiến cảnh sắc thiên nhiên trở nên sống động và tươi mới, mang lại cảm giác hứng khởi và tràn đầy sức sống.
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày bắt đầu tiết Lập Xuân được tính theo dương lịch hiện đại và nó thông thường rơi vào ngày 4/2 hoặc 5/2 dương lịch (tùy từng năm).
Theo quy ước, tiết Lập Xuân là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4/2 hay 5/2, sau tiết Đại Hàn và kết thúc vào khoảng ngày 18/2 hay 19/2.
Năm 2026, tiết Lập Xuân bắt đầu từ ngày 4/2 dương lịch (tức ngày 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và kéo dài tới ngày 18/2 (tức mùng 2 tết Nguyên đán Bính Ngọ).
Sau ngày 18/2 dương lịch (tức mùng 2 Tết) sẽ là tiết Vũ Thủy.
Người dân quan niệm, tiết Lập Xuân là dịp tốt để làm những việc bắt đầu cho một năm mới như: cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng.
Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, năm 2026, tiết khí Lập Xuân kéo dài từ 03h02 ngày 4/2/2026 đến 22h51 ngày 18/2/2026.
Vào ngày Lập Xuân 4/2/2026 (tức 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ), nhiều gia đình thường làm lễ cúng đơn giản với hoa quả, bánh chưng hoặc bánh tét và trang trí nhà bằng cây xanh để đón may mắn, làm việc thiện, cầu phúc.
Trong tiết Lập Xuân, doanh nhân, người buôn bán có thể nạp tài bằng cách đặt tiền vào két hoặc dâng lễ lên ban thờ và nên để tiền trong ví để tượng trưng cho sự đầy đủ hoặc đeo bạc để tăng may mắn.
Khung giờ đẹp để cúng Lập Xuân năm 2026 là: 5h-7h, 13h-15h hoặc 17h-19h.
Hướng xuất hành đẹp
Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, ngày Lập Xuân cũng giống như ngày mùng 1 Tết, nhiều người xuất hành, đi du xuân, rước lộc.
Tùy mục đích, mỗi người có thể chọn hướng phù hợp. Ví dụ, cầu tài lộc, công danh, sự nghiệp, tiền tài nên chọn hướng Tài thần, nghĩa là xuất hành về hướng Đông Nam.
Nếu cầu tình duyên, gia đạo, sức khỏe nên xuất hành theo hướng Hỷ thần, là hướng Đông Bắc.
Dưới đây là gợi ý của chuyên gia phong thủy về hướng xuất hành đẹp ngày Lập Xuân 2026 (ngày 4/2/2026 dương lịch, tức 17/12/2025 âm lịch):
Hỷ thần (hướng thần may mắn): Hướng Đông Bắc
Tài thần (hướng thần tài): Hướng Nam
Hắc thần (hướng ông thần ác): Hướng Đông Bắc (nên tránh)
Ngày Lập Xuân năm nay, hướng Đông Bắc vừa là hướng xấu, nhưng lại vừa là hướng tốt.
Giờ xuất hành đẹp
Trước khi xuất hành, bạn cũng có thể chọn khung giờ đẹp theo lịch Lý Thuần Phong (dành cho người đi đường dài).
5h- 7h (giờ Đại An): Xuất hành vào giờ này thì mọi việc đa phần đều tốt lành, người xuất hành được bình an. Nếu muốn cầu tài, nhà cửa yên ổn thì đi hướng Tây Nam.
7h– 9h (giờ Tốc Hỷ): Xuất hành giờ này sẽ gặp nhiều điềm lành.
Nếu muốn cầu tài thì bạn nên xuất hành hướng Nam mới có hy vọng. Việc gặp gỡ đối tác sẽ gặp nhiều may mắn, mọi việc êm xuôi. Chăn nuôi thuận lợi, người đi có tin về.
13h- 15h (giờ Tiểu Cát): Xuất hành giờ này được xem là tốt lành, mang đến may mắn. Người kinh doanh thì buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà. Mọi việc đều hòa hợp, trôi chảy tốt đẹp. Có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe.
Những điều nên làm:
- Tham gia các bữa tiệc hỷ, họp mặt vui vẻ để tinh thần lạc quan, tăng cường các mối quan hệ trong sự nghiệp...
- Dậy sớm để hít thở không khí trong lành, tập luyện thể dục thể thao tăng cường sức khỏe
- Làm nhiều việc thiện, xuất phát từ cái tâm của mình chứ không phải chỉ để mong chờ phúc báo
- Trồng hoặc mua thêm cây xanh như trầu bà, lưỡi hổ, kim tiền, hồng lộc, hạnh phúc, thiết mộc lan..., đặt quanh nhà để tăng thêm sắc xanh, thay đổi vận khí, giúp phong thủy luân chuyển theo hướng tích cực hơn trong năm 2026
- Nếu trong nhà có thờ cúng nên sắm chút hoa quả mùa xuân để thắp hương ngày Lập Xuân
Những điều kiêng kỵ:
- Tổng vệ sinh, quét nhà dọn dẹp nhà cửa vào ngày Lập Xuân
- Quét nhà bởi theo quan niệm ngày Lập Xuân đầu tiên nếu quét nhà là sẽ hất tài lộc ra khỏi cửa
- Đổ rác ngày Lập Xuân đầu tiên của năm
- Cho nước, cho lửa
- Tranh cãi, bất hòa vào ngày Lập Xuân đầu năm
- Vay tiền, mượn tiền, trả tiền vào ngày Lập Xuân đầu tiên
- Nói những điều xui
- Mặc quần áo đóng bộ gồm cả 2 màu trắng, đen trong ngày Lập Xuân đầu tiên