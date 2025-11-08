Về thời gian đăng ký thi Đánh giá năng lực, thí sinh lập tài khoản dự thi từ ngày 25/11 đến hết ngày 27/12/2025 tại địa chỉ: https://khaothi.vnu.edu.vn/ hoặc https:/hsa.edu.vn/

Thí sinh chỉ được lựa chọn 1 ca thi duy nhất trong các đợt thi, lịch đăng ký ca thi dự kiến từ 9h ngày 28/12 đến 16h30 ngày 7/2/2026 (trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian đăng ký ca thi, Viện Đào tạo số và Khảo thí sẽ thông báo cho thí sinh trước 10 ngày tại các trang thông tin).

Hệ thống sẽ mở cho thí sinh lựa chọn ca thi thứ hai (nếu còn chỉ tiêu theo quy mô của kỳ thi) từ 9h ngày 8/2 đến 9h ngày 14/2/2026.

Thí sinh lưu ý, thời gian đăng ký ca thi có thể kết thúc sớm hơn khi số chỗ dự thi đã được thí sinh đăng ký hết. Hệ thống chỉ cho phép tài khoản đăng nhập và thao tác trên một thiết bị máy tính tại cùng thời điểm.

Các đợt và địa điểm thi

Năm 2026, các đợt thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội diễn ra từ ngày 7/3 đến ngày 24/5/2026 tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Thí sinh lưu ý lịch thi của trường THPT, tránh chọn trùng ca thi HSA.

Cụ thể các đợt thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 và địa điểm như sau:

Thí sinh lưu ý, lệ phí đăng ký và dự thi nộp trực tuyến trong 96 giờ kể từ khi hoàn thành đăng ký ca thi. Sau 96 giờ thí sinh không nộp lệ phí, ca thi sẽ tự động hủy. Chi tiết hướng dẫn đăng ký dự thi và nộp phí đăng ký dự thi xem tại https://khaothi.vnu.edu.vn/.

Lệ phí thi là 600.000 đồng/thí sinh/lượt thi. Lệ phí đã nộp không hoàn lại với bất kỳ lý do gì. Do đó, thí sinh đọc kỹ hướng dẫn và cân nhắc trước khi nộp lệ phí.

Hệ thống cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 lượt thi/năm (tính đến ngày 31/12/2026). Hai lượt thi liên tiếp cách nhau tối thiểu 28 ngày.

Giấy báo dự thi sẽ được chuyển qua email và thông báo trên tài khoản dự thi trước ngày thi chính thức 7 ngày.

Bài thi HSA được thực hiện trên máy tính, thời gian 195 phút gồm 3 phần thi, trong đó có 2 phần thi bắt buộc về các lĩnh vực Toán học & Xử lí số liệu (50 câu hỏi, 75 phút) và Văn học - Ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút). Phần thi thứ ba (50 câu hỏi, 60 phút) thí sinh lựa chọn phần Khoa học hoặc Tiếng Anh.

Thí sinh có thể xem “Đề thi tham khảo” tại cổng thông tin khảo thí https://khaothi.vnu.edu.vn/. Trong mỗi phần thi có thể xuất hiện thêm 1 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm (hệ thống thi sẽ tính thêm thời gian cho các câu hỏi thử nghiệm).

Thí sinh sẽ tra cứu kết quả thi và nhận Phiếu báo điểm bản số qua tài khoản thí sinh sau 2 tuần kể từ thời điểm đợt thi kết thúc.

Phiếu báo điểm bản giấy được gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ và số điện thoại khai báo tại tài khoản đăng ký thi HSA trong vòng 3 tuần sau khi kết thúc kỳ thi (đối với thí sinh đăng ký nhận bản giấy).

Thí sinh thắc mắc có thể liên hệ số điện thoại hỗ trợ: 1900.866.891 (giờ hành chính) hoặc email: khaothi@vnu.edu.vn.