Tết Thanh minh 2026 rơi vào Chủ nhật, ngày 5/4 dương lịch, tức 18/2 âm lịch.

Dịp này, người Việt thường đi tảo mộ, chuẩn bị mâm cúng tết Thanh minh tại nhà và ngoài mộ để tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong bình an, may mắn, mọi sự hanh thông.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyến cáo, khi tảo mộ trong tết Thanh minh, mọi người cần chú ý một số điều sau:

- Tránh đi qua những nơi hẻo lánh khi đi tảo mộ. Vì theo phong thủy, những nơi này được cho là có nhiều tà khí. Mọi người nên đi trên những con đường quen thuộc, đông người.

- Không chụp ảnh tập thể ở xung quanh mộ.

- Cần chú ý sửa sang các phía của ngôi mộ. Điều này một phần để tỏ lòng kính trọng với những người đã khuất, đồng thời kiểm tra tình trạng mộ phần.

- Khi tảo mộ, không nên nô đùa, không ngồi lên mộ phần, không giẫm đạp lên mộ nhà khác hoặc động chạm, làm xê dịch đồ cúng trên mộ của người khác.

Không nên chỉ thắp hương mỗi mộ nhà mình mà nên thắp cho cả các ngôi mộ bên cạnh. Nếu có mộ vô chủ cũng cần thắp nén hương.

- Nếu xung quanh mộ có nước đọng, đặc biệt là nước tràn vào phần mộ, theo quan niệm phong thủy có thể ảnh hưởng đến vận thế của người đời sau. Vì vậy, người tảo mộ cần lấp vũng nước này, tránh xui xẻo.

- Ở nghĩa trang có nơi thờ thần linh, thổ địa riêng thì phải bày lễ hai nơi và tùy theo phong tục địa phương mà có điều chỉnh thích ứng.

Tùy theo điều kiện từng gia đình và phong tục từng nơi mà mỗi nhà có nghi thức tảo mộ, cúng lễ tết Thanh minh khác nhau. Tuy nhiên chuyên gia cũng lưu ý, nghi lễ tảo mộ không cần làm quá linh đình, tốn kém.

Điều quan trọng trong việc tảo mộ là thể hiện lòng quý kính, tưởng nhớ người đã khuất và nguyện làm những điều thiện lành; không nên nặng về hình thức, cũng không nên đốt vàng mã nhiều gây lãng phí và ô nhiễm môi trường.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

