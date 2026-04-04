Trong ngày tết Thanh minh, nhiều gia đình đi tảo mộ gia tiên, dòng họ. Đây là hoạt động ý nghĩa và quan trọng, để con cháu bày tỏ lòng hiếu thuận với ông bà, tổ tiên.
Công việc chính của tảo mộ là dọn cỏ, kiểm tra lại mộ phần của gia đình và quét dọn cho sạch sẽ, sau đó thắp hương, cắm hoa.
Khi tảo mộ, mỗi người cần ăn mặc lịch sự, trang nghiêm, cần thành tâm, không cười đùa hay làm ồn ào. Nếu gia đình ở xa thì có thể làm mâm cúng và thắp hương từ xa, gọi là cúng vọng tâm.
Người đi viếng mộ cũng nên thắp hương cho những ngôi mộ không người chăm sóc, vô danh để tỏ lòng thành kính.
Một trong những điều nên làm vào dịp tết Thanh minh để cầu mong may mắn, bình an là dọn dẹp bàn thờ, nhà cửa.
Trên bàn thờ, các gia đình nên lau bát hương, thay hoa cho gọn gàng, sạch sẽ để thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với chân linh của tổ tiên, ông bà.
Tùy điều kiện, mỗi gia đình có thể làm lễ cúng tết Thanh minh 2026 ở ngoài mộ phần hay tại nhà, hoặc cả hai.
Tại nhà, ngoài hoa tươi, trầu cau, gia chủ có thể làm mâm cỗ chay hoặc mặn. Mâm cỗ mặn thường có xôi, gà luộc, canh măng, các món xào...
Nếu không có điều kiện nấu cỗ, gia chủ có thể thắp hương với trái cây tươi, trà, một ít bánh, kẹo để tỏ lòng biết ơn tổ tiên.
Tại mộ, người viếng bày biện mâm cúng, thắp nhang, cắm hoa.
Sau khi dâng lễ, mọi người thắp hương thành tâm và đọc văn khấn mời người đã khuất về hưởng tết Thanh minh cùng con cháu cũng như cầu mong gia đạo bình an, công việc thuận lợi.