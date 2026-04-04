Năm 2026, Tết Thanh minh (ngày đầu tiên của tiết Thanh minh) rơi vào Chủ nhật ngày 5/4 dương lịch (18/2 âm lịch năm Bính Ngọ). Ý nghĩa quan trọng nhất của tết Thanh minh nhắc nhở con cháu về lòng hiếu thảo, trả nghĩa, đền đáp ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên.

Vào ngày tết Thanh minh, người Việt thường tập trung tảo mộ, dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ, làm lễ cúng thành tâm với mong ước mang lại bình an, may mắn, mọi sự hanh thông.

Xem nhanh:
  • Tảo mộ
  • Dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ
  • Làm lễ cúng
Tảo mộ

Trong ngày tết Thanh minh, nhiều gia đình đi tảo mộ gia tiên, dòng họ. Đây là hoạt động ý nghĩa và quan trọng, để con cháu bày tỏ lòng hiếu thuận với ông bà, tổ tiên.

Công việc chính của tảo mộ là dọn cỏ, kiểm tra lại mộ phần của gia đình và quét dọn cho sạch sẽ, sau đó thắp hương, cắm hoa. 

Khi tảo mộ, mỗi người cần ăn mặc lịch sự, trang nghiêm, cần thành tâm, không cười đùa hay làm ồn ào. Nếu gia đình ở xa thì có thể làm mâm cúng và thắp hương từ xa, gọi là cúng vọng tâm.

Người đi viếng mộ cũng nên thắp hương cho những ngôi mộ không người chăm sóc, vô danh để tỏ lòng thành kính.

Dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ

Một trong những điều nên làm vào dịp tết Thanh minh để cầu mong may mắn, bình an là dọn dẹp bàn thờ, nhà cửa.

Trên bàn thờ, các gia đình nên lau bát hương, thay hoa cho gọn gàng, sạch sẽ để thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với chân linh của tổ tiên, ông bà.

tết thanh minh
Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Sơn
Làm lễ cúng

Tùy điều kiện, mỗi gia đình có thể làm lễ cúng tết Thanh minh 2026 ở ngoài mộ phần hay tại nhà, hoặc cả hai. 

Tại nhà, ngoài hoa tươi, trầu cau, gia chủ có thể làm mâm cỗ chay hoặc mặn. Mâm cỗ mặn thường có xôi, gà luộc, canh măng, các món xào...

Nếu không có điều kiện nấu cỗ, gia chủ có thể thắp hương với trái cây tươi, trà, một ít bánh, kẹo để tỏ lòng biết ơn tổ tiên.

Tại mộ, người viếng bày biện mâm cúng, thắp nhang, cắm hoa.

Sau khi dâng lễ, mọi người thắp hương thành tâm và đọc văn khấn mời người đã khuất về hưởng tết Thanh minh cùng con cháu cũng như cầu mong gia đạo bình an, công việc thuận lợi.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

(Tổng hợp)

Đi tảo mộ Thanh minh năm 2026 ngày, giờ nào đẹp?
Đi tảo mộ Thanh minh năm 2026 ngày, giờ nào đẹp?
Tiết Thanh minh và ngày tết Thanh minh là dịp lễ quan trọng trong văn hóa tâm linh của người Việt. Dịp này, ngoài chuẩn bị mâm cúng dâng lên tổ tiên, các gia đình thường đi tảo mộ, thể hiện lòng hiếu thảo.