Tảo mộ

Trong ngày tết Thanh minh, nhiều gia đình đi tảo mộ gia tiên, dòng họ. Đây là hoạt động ý nghĩa và quan trọng, để con cháu bày tỏ lòng hiếu thuận với ông bà, tổ tiên.

Công việc chính của tảo mộ là dọn cỏ, kiểm tra lại mộ phần của gia đình và quét dọn cho sạch sẽ, sau đó thắp hương, cắm hoa.

Khi tảo mộ, mỗi người cần ăn mặc lịch sự, trang nghiêm, cần thành tâm, không cười đùa hay làm ồn ào. Nếu gia đình ở xa thì có thể làm mâm cúng và thắp hương từ xa, gọi là cúng vọng tâm.

Người đi viếng mộ cũng nên thắp hương cho những ngôi mộ không người chăm sóc, vô danh để tỏ lòng thành kính.