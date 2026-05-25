S-400 Triumf (Nga)

S-400 Triumf là một trong những hệ thống phòng không tầm xa hiện đại nhất của Nga, được thiết kế để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không cùng lúc.

Tầm bắn

S-400 có thể đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách lên tới 600km, tùy loại tên lửa sử dụng.

Khả năng đánh chặn

Có thể tiêu diệt máy bay chiến đấu, máy bay tàng hình, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo ở độ cao lớn.

Độ chính xác

Nhờ hệ thống radar mảng pha hiện đại, S-400 có khả năng theo dõi 36 đến 72 mục tiêu (tùy cấu hình đầy đủ), với thời gian phản ứng chỉ 9 - 10 giây từ lúc phát hiện đến lúc phóng tên lửa.

Chi phí hệ thống

Ước tính khoảng 300 - 500 triệu USD cho một tổ hợp hoàn chỉnh.