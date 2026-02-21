Video: Robert “Madyar” Brovdi/Defence

Chuyên trang Defence dẫn lời Thiếu tá Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy USF cho hay lực lượng này vừa thực hiện một chiến dịch tấn công 3 hệ thống phòng không Tor của Nga ở tỉnh Zaporizhzhia, miền nam Ukraine.

Ông Brovdi nói: “Các cuộc tập kích do những quân nhân điều khiển máy bay không người lái (UAV) thuộc Trung tâm biệt lập số 1 của USF thực hiện, dưới sự điều phối của Trung tâm điều phối tấn công tầm trung mới được thành lập. Loại vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công là UAV FP-2 trang bị đầu đạn nặng 60kg. Tôi cần nhấn mạnh rằng với đầu đạn nặng như vậy, các hệ thống phòng không có lớp giáp mỏng gần như không có cơ hội”.

UAV Ukraine tập kích xe phòng không Tor của Nga. Ảnh: Robert “Madyar” Brovdi/Defence

Ông Brovdi ước tính, USF trong một đêm đã khiến quân đối phương mất lô thiết bị quân sự có trị giá xấp xỉ 75 triệu USD.

Đoạn video do USF công bố sau đó cho thấy các UAV cảm tử thông qua thiết bị nhìn đêm đã phát hiện, theo dấu và thực hiện đòn tấn công vào những khí tài quân sự Nga. Khi lao vào xe phòng không, phần đầu đạn của UAV phát nổ và tạo ra ngọn lửa lớn bao trùm chiếc xe.