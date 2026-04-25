Thông cáo đăng trên trang web Tập đoàn quốc phòng Thales của Pháp hôm 21/4 viết: “Hợp đồng xuất khẩu đầu tiên này bao gồm việc cung cấp các thành phần của hệ thống SAMP/T NG, dự kiến bàn giao trong năm 2028. Đan Mạch chính thức là quốc gia thứ 3 sau Pháp và Italia tham gia vào ‘cộng đồng SAMP/T NG’”.

Bệ phóng tên lửa của hệ thống SAMP/T. Ảnh: Thales

Theo chuyên trang Defence Blog, việc chính quyền Copenhagen chọn mua SAMP/T thay vì hệ thống phòng không PAC-3 Patriot của Mỹ, giống như nhiều nước châu Âu khác, không phải là động thái ngẫu nhiên. Hồi tháng 9 năm ngoái, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen từng tuyên bố khoảng thời gian để chờ Mỹ bàn giao hệ thống Patriot cho nước này là “quá dài”.

Trang Missile Defense Advocacy cho hay, ý tưởng về một hệ thống phòng không do các tập đoàn quốc phòng châu Âu sản xuất với mục đích “làm đối trọng với hệ thống Patriot của Mỹ” đã nhen nhóm trong thập niên 1990.

Tập đoàn sản xuất tên lửa Eurosam GIE có trụ sở ở Paris, Pháp, liên doanh giữa các công ty MBDA Italia, MBDA Pháp và Thales, vào năm 1997 đã bắt tay vào quá trình thiết kế, nghiên cứu và phát triển hệ thống phòng không mới.

Bệ phóng của hệ thống SAMP/T khai hỏa. Ảnh: Thales

Đến năm 2008, hệ thống phòng không mới với tên gọi SAMP/T đã được ra mắt. Nhờ đạt kết quả mỹ mãn trong các bài bắn thử nghiệm nên vào năm 2010, SAMP/T chính thức được đưa vào biên chế phục vụ các lực lượng vũ trang Pháp.

Theo chuyên trang Army Recognition, SAMP/T gồm 2 thành phần chính là xe phóng và tên lửa. Phương tiện được sử dụng làm xe phóng cho hệ thống phòng không này là xe tải do các hãng xe Renault (Pháp) hoặc Astra Veicoli (Italia) sản xuất, tùy theo cấu hình được quốc gia đặt mua lựa chọn.

Hệ thống SAMP/T sử dụng 2 loại tên lửa chính là Aster 15 và Aster 30, với tầm bắn xa nhất lần lượt là 30km và 120km, có thể tấn công các mục tiêu từ tên lửa cho đến tiêm kích. Về radar, hệ thống SAMP/T dùng mẫu Arabel có thể theo dấu cùng lúc 100 mục tiêu, ở khoảng cách lên tới 100km.