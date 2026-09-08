Chị Thúy Nga (26 tuổi) có thói quen sử dụng ví điện tử và liên kết thẻ ngân hàng với nhiều ứng dụng. Tiền điện, tiền điện thoại và các dịch vụ trực tuyến đều được chị đăng ký thanh toán tự động để không phải nhớ ngày thanh toán.

Chị Nga cũng đăng ký các gói xem phim, nghe nhạc, lưu trữ dữ liệu và ứng dụng tập luyện. Ban đầu, mỗi khoản chỉ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng/tháng nên chị không quá để ý.

Sau một thời gian, nhiều dịch vụ không còn được sử dụng thường xuyên nhưng vẫn tiếp tục gia hạn. Có tháng, chị Nga phát hiện vài trăm nghìn đồng đã được trừ khỏi tài khoản cho những dịch vụ mà bản thân gần như quên mất.

“Các khoản không lớn nên tôi thường không kiểm tra. Đến khi tổng kết chi tiêu cuối tháng mới thấy tiền bị trừ khá nhiều”, chị nói.

Sự phát triển của thanh toán không tiền mặt mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng làm thay đổi tâm lý chi tiêu. Khi phải dùng tiền mặt, người tiêu dùng nhìn thấy số tiền giảm đi sau mỗi lần mua sắm. Thanh toán điện tử, thanh toán tự động hoặc mua trước, trả sau khiến quá trình chi tiền trở nên ít "đau ví" hơn.

Đặc biệt, các khoản phí định kỳ có thể trở thành những khoản chi dễ bị bỏ quên nếu người dùng không thường xuyên kiểm tra tài khoản. Mỗi khoản chỉ vài chục nghìn đồng nhưng nhiều khoản cộng lại có thể lên tới vài trăm nghìn hoặc thậm chí hơn mỗi tháng.

Cần có kế hoạch quản lý những khoản tiền nhỏ. Ảnh: Tùng Đoàn

Kiểm soát những khoản chi ẩn

Bà Phạm Thu Trang, chuyên viên tư vấn tài chính, cho rằng khách hàng nên coi việc rà soát các khoản thanh toán định kỳ như một bước trong quản lý tài chính cá nhân.

Trước hết, cần kiểm tra toàn bộ ứng dụng và dịch vụ đang được liên kết với thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử. Những dịch vụ như nền tảng xem phim, nghe nhạc, lưu trữ đám mây, ứng dụng tập luyện, phần mềm hoặc các gói thành viên nên được rà soát định kỳ.

Với mỗi khoản chi, người dùng có thể tự hỏi ba câu: Tôi còn sử dụng dịch vụ này không? Khoản tiền này có thực sự cần thiết không? Nếu hủy, cuộc sống có bị ảnh hưởng đáng kể không?

Nếu câu trả lời là không, nên hủy gia hạn thay vì để dịch vụ tiếp tục tự động trừ tiền.

Tiền điện, nước, Internet hoặc những dịch vụ thực sự cần thiết có thể tiếp tục sử dụng hình thức này để tránh quên hạn thanh toán. Những khoản thu định kỳ nên được liệt kê thành một danh sách riêng để dễ theo dõi.

Với ví điện tử, có thể hạn chế số tiền duy trì trong ví và không liên kết quá nhiều tài khoản thanh toán nếu không cần thiết. Với mua trước, trả sau, cần coi khoản tiền phải trả trong tương lai là một nghĩa vụ tài chính ngay tại thời điểm mua hàng, thay vì xem đó là khoản chi chưa xảy ra.

Theo chuyên gia, quản lý tài chính cá nhân không nhất thiết bắt đầu từ việc cắt giảm những khoản chi lớn. Việc rà soát và loại bỏ các khoản thanh toán không còn cần thiết cũng có thể tạo ra khoản tiết kiệm đáng kể.

Nếu mỗi tháng cắt được 200.000-300.000 đồng từ các dịch vụ không còn sử dụng, số tiền tiết kiệm trong một năm có thể lên tới 2,4-3,6 triệu đồng.

Với người trẻ, trước khi tìm cách đầu tư hay tăng thu nhập, một trong những việc đơn giản nhất có thể làm là ngăn những khoản tiền không cần thiết tự động rời khỏi tài khoản.