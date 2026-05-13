Bà N.T.T.H. công tác tại một trường đại học. Bà cho biết, trong giai đoạn 2010-2020, bà làm đơn giảm trừ gia cảnh với 1 người phụ thuộc và hằng năm ủy quyền cho trường quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tháng 7/2025, sau khi rà soát, đối chiếu, bà H. mới biết con trai mình (người phụ thuộc) được đăng ký là người phụ thuộc của người nộp thuế khác, nên bà không được giảm trừ gia cảnh mà lại là người khác.

“Tôi có thể làm thủ tục đề nghị tra cứu lại và tính lại thuế thu nhập cá nhân được không? Thủ tục cần những gì và tôi đến đâu để đề nghị được giải quyết?”, bà H. gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính, mong được hướng dẫn.

Con bị “gắn” sang mã số thuế của người khác nhiều năm, có được tính lại giảm trừ gia cảnh?

Trả lời vấn đề này, Thuế TP Hà Nội dẫn quy định tại khoản 6 Điều 6 Luật Quản lý thuế số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14: Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót trong trường hợp sau đây:

- Trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

- Hồ sơ không thuộc phạm vi, thời kỳ thanh tra, kiểm tra thuế nêu tại quyết định thanh tra, kiểm tra thuế.

Đối với những nội dung thuộc phạm vi thanh tra, kiểm tra, người nộp thuế được bổ sung hồ sơ giải trình theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về thanh tra và các trường hợp thực hiện theo kết luận, quy định của cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Cùng với đó, khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013 của Bộ Tài chính quy định đăng ký người phụ thuộc đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Cụ thể, đăng ký người phụ thuộc lần đầu: “Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp hai bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một bản đăng ký và nộp một bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.

Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế”.

Căn cứ quy định trên, Thuế TP Hà Nội cho biết, trường hợp tổ chức chi trả kê khai sai thông tin người phụ thuộc thì được kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót trong trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 6 Luật Quản lý thuế số 56/2024/QH15.

Thuế TP Hà Nội đề nghị người nộp thuế liên hệ với tổ chức chi trả thu nhập, căn cứ vào tình hình thực tế, đối chiếu với văn bản pháp luật thuế có liên quan để thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website hoặc liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hỗ trợ giải quyết.