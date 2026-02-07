Pháp, Đức bại trận vì thời tiết khắc nghiệt ở Nga

Theo tạp chí Reader's Digest, vào năm 1812, khi Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte quyết định xâm chiếm Nga bất chấp lời khuyên của các cố vấn, thất bại của ông không phải là điều gây bất ngờ. Nhiều nhà sử học cho rằng thách thức lớn nhất của Napoleon lúc đó là thời tiết.

Đội quân gồm 600.000 binh sĩ và hơn 200.000 chiến mã của Pháp không thể chống chọi với mùa đông khắc nghiệt từ -4°C tới -20°C ở Nga. Nhiều con ngựa bị chết và do không có ngựa, quân đội Pháp không thể vận chuyển vũ khí, vật tư. Nạn đói và bệnh tật hoành hành. Khi không thể tránh khỏi thất bại, Napoleon đã bỏ rơi binh sĩ để trở về nhà trên một chiếc xe trượt tuyết.

Dù đội quân của Napoleon đã đầu hàng trước mùa đông khắc nghiệt của Nga một thế kỷ trước, trong Thế chiến II, trùm phát xít Hitler vẫn dẫn quân tiến vào Nga vào ngày 22/6/1941. Hitler cho rằng chiến dịch Barbarossa của Đức quốc xã sẽ chỉ kéo dài vài tháng và quân đội sẽ rút vào tháng 10. Do chủ quan, binh sĩ Đức để lại hầu hết trang bị mùa đông tại nhà và hậu quả là họ đã phải trả giá đắt.

Chứng kiến quân đội Đức quốc xã trở về, nhà báo người Italia Curzio Malaparte viết: "Tôi kinh hoàng nhận thấy họ không có mí mắt... Cái lạnh khủng khiếp của mùa đông năm đó đã gây ra những hậu quả kỳ lạ nhất. Hàng nghìn binh lính đã mất tay, chân; hàng nghìn người khác bị mất tai, mũi, ngón tay và bộ phận sinh dục do cái lạnh buốt giá. Nhiều người đã mất mí mắt. Do bị bỏng lạnh, mí mắt của họ rụng xuống như một miếng da chết".

Đám mây lớn ngăn chặn vụ tấn công hạt nhân

Ảnh: Universal History Archive/Shutterstock

Vào ngày 9/8/1945, khi máy bay ném bom Bockscar của Mỹ cất cánh từ Tinian, một hòn đảo thuộc quần đảo Bắc Mariana, mục tiêu ban đầu của nó không phải là thành phố Nagasaki, mà là thành phố Kokura của Nhật Bản, nơi đặt một kho vũ khí lớn của đất nước mặt trời mọc. Tuy nhiên, khi máy bay mang theo quả bom nguyên tử "Chàng béo" tiếp cận Kokura, một đám mây dày đặc đã che khuất mục tiêu.

Phi công Charles W. Sweeney đã bay vòng quanh khu vực 3 lần, rồi mới quyết định chuyển sang mục tiêu thứ 2 là Nagasaki. Đám mây đã cứu thành phố này lại đẩy thành phố kia vào thảm họa. Vào lúc 10h58 giờ địa phương, máy bay Bockscar thả quả bom hạt nhân, cướp đi sinh mạng của khoảng 35.000 người và san bằng 44% thành phố Nagasaki.

Bão bụi làm thay đổi lịch sử Mỹ

Ảnh: Reader's Digest

Thời tiết đóng một vai trò rất lớn trong cuộc di cư hàng loạt của người Mỹ từ vùng đồng bằng phía nam đến bang California vào những năm 1930. Trong thời kỳ Đại suy thoái, nông dân phải đối mặt với khó khăn kép là hạn hán nghiêm trọng và phương pháp canh tác lạc hậu, làm xói mòn lớp đất mặt và gây ra mất mùa trên diện rộng. Bão bụi quét qua các vùng đồng bằng, cuốn theo lớp đất mặt và phá hủy nền nông nghiệp của khu vực trong nhiều năm sau đó. Các gia đình phải thu dọn hành lý và di chuyển về phía Tây, vĩnh viễn làm thay đổi lịch sử Mỹ.