Không làm sạch kính chắn gió, mặc trang phục quá dày hay thậm chí chở cây thông Noel không đúng cách... là những lỗi có thể khiến tài xế tại Anh bị phạt tới 5.000 bảng (khoảng 170 triệu đồng) và trừ 9 điểm trên GPLX.

Khi mùa đông đến, nhiệt độ tại Anh nói riêng và châu Âu nói chung giảm sâu, băng tuyết và sương mù có thể khiến việc lái xe trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh những rủi ro về an toàn, tài xế còn có nguy cơ vi phạm các quy định giao thông mà không phải ai cũng biết.

Theo The Sun, có 6 lỗi lái xe phổ biến trong mùa đông có thể khiến người điều khiển phương tiện bị phạt tiền và trừ điểm trên giấy phép lái xe (GPLX) mà thậm chí phải ra tòa.

Một trong những lỗi dễ mắc là không làm sạch hoàn toàn băng tuyết và hơi nước ngưng tụ trên kính xe trước khi khởi hành.

Theo Điều 229 Bộ luật Giao thông đường bộ Anh, tài xế phải bảo đảm tầm nhìn thông thoáng, đồng thời loại bỏ tuyết và băng khỏi tất cả các cửa kính.

Việc chỉ cạo một phần kính chắn gió để nhìn đường hoặc để hơi nước đọng bên trong làm hạn chế tầm quan sát đều có thể khiến người lái bị xử phạt. Mức phạt được nêu trong cảnh báo là 1.000 bảng Anh (khoảng 34 triệu đồng).

Ngoài ra, Điều 97 của Bộ luật Giao thông đường bộ Anh yêu cầu người lái mặc trang phục không cản trở việc sử dụng các bộ phận điều khiển xe. Quy định này đặc biệt đáng chú ý trong mùa đông, khi nhiều người có thói quen mặc áo khoác dày, đội mũ hoặc sử dụng trang phục có thể hạn chế tầm nhìn và khả năng thao tác vô lăng, bàn đạp.

Tương tự, khi đi giày quá cồng kềnh, đế trơn hoặc dễ tuột có thể khiến tài xế khó kiểm soát chân ga, chân phanh và chân côn. Theo cảnh báo, những hành vi lái xe không bảo đảm an toàn nói trên có thể dẫn đến mức phạt lên tới 5.000 bảng (khoảng 170 triệu đồng) và bị trừ 9 điểm trên GPLX.

Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên chuẩn bị sẵn một đôi giày phù hợp trong xe, nhất là khi phải di chuyển ngay sau giờ làm việc hoặc tham dự các buổi tiệc cuối năm.

Một tình huống thường gặp vào dịp Giáng sinh là vận chuyển cây thông Noel bằng ô tô.

Pháp luật Anh không cấm chở cây thông trên nóc xe, nhưng hàng hóa phải được cố định chắc chắn, không che khuất tầm nhìn, không ảnh hưởng đến khả năng điều khiển và không nhô ra ngoài theo cách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Nếu cảnh sát xác định cây thông hoặc hàng hóa được chở trên xe có nguy cơ gây mất an toàn, tài xế có thể bị phạt tại chỗ 100 bảng Anh (khoảng 3,4 triệu đồng) và trừ 3 điểm trên GPLX.

Bên cạnh đó, tình trạng lốp xe cũng là vấn đề cần được quan tâm khi thời tiết chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp có thể làm áp suất lốp giảm, trong khi đường trơn trượt do mưa, băng tuyết khiến độ bám đường trở nên đặc biệt quan trọng.

Các cơ quan an toàn giao thông, công ty bảo hiểm và cửa hàng phụ tùng ô tô tại Anh khuyến cáo tài xế thường xuyên kiểm tra độ mòn, áp suất và tình trạng tổng thể của lốp.

Theo quy định tại Anh, độ sâu gai lốp tối thiểu đối với ô tô là 1,6mm. Nếu sử dụng lốp có gai thấp hơn mức này, người lái có thể bị phạt tới 2.500 bảng Anh (khoảng 85 triệu đồng) cho mỗi lốp và bị trừ 3 điểm trên GPLX. Như vậy, nếu cả 4 lốp đều không đạt tiêu chuẩn, tổng mức phạt có thể lên tới 10.000 bảng Anh (khoảng 340 triệu đồng).

(Theo The Sun)

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