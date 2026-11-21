Thời tiết lạnh, độ ẩm cao và sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của nhiều bộ phận trên ô tô.

Mùa đông tại miền Bắc thường đi kèm với nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm cao, mưa phùn và sương mù. Đây là những yếu tố có thể khiến ô tô phát sinh một số vấn đề nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng đúng cách.

Đặc biệt, với những chiếc xe đã sử dụng nhiều năm, thường xuyên đỗ ngoài trời hoặc ít được vận hành, thời tiết lạnh có thể làm bộc lộ những khiếm khuyết vốn chưa rõ ràng trong điều kiện bình thường.

Ô tô cũ có thể gặp nhiều vấn đề khi bước vào mùa đông. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Lê Hồng Đại, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô Đại Linh (Hà Nội), cho biết vào mùa lạnh, động cơ ô tô thường không phải làm việc quá tải như mùa hè, khi nhiệt độ môi trường cao và hệ thống điều hòa hoạt động với cường độ lớn.

Tuy nhiên, nhiệt độ xuống thấp lại khiến một số bộ phận dễ phát sinh những vấn đề đặc thù.

"Đầu mùa lạnh như hiện nay là thời điểm thích hợp để kiểm tra tổng thể các hệ thống trên xe, khắc phục những khiếm khuyết trước khi thời tiết chuyển rét sâu. Việc này giúp xe hoạt động trơn tru, hạn chế trục trặc, nhất là trong những hành trình dài dịp cuối năm", kỹ sư Đại nói.

Kỹ sư Lê Hồng Đại chỉ ra 5 bộ phận chủ xe cũ nên chú ý kiểm tra, bảo dưỡng ngay đầu mùa đông:

1. Ắc quy: Tránh xe khó khởi động

Nhiệt độ thấp khiến các phản ứng hóa học bên trong ắc quy diễn ra chậm hơn, làm giảm khả năng cung cấp điện. Trong khi đó, động cơ nguội thường cần dòng điện lớn hơn để khởi động. Vì vậy, những chiếc xe có ắc quy đã suy yếu dễ gặp tình trạng đề lâu nổ, thậm chí không thể khởi động vào sáng sớm.

Theo kỹ sư Lê Hồng Đại, những bình ắc quy đã sử dụng trên 3 năm cần được kiểm tra kỹ hơn, đặc biệt nếu xe thường xuyên di chuyển quãng ngắn hoặc ít sử dụng.

Chủ xe nên kiểm tra điện áp, khả năng cấp dòng khởi động, tình trạng các đầu cực và dây dẫn. Nếu xuất hiện lớp muối trắng, cặn bẩn hoặc dấu hiệu oxy hóa tại cọc bình, cần vệ sinh để bảo đảm tiếp xúc điện. Khi ắc quy có dấu hiệu suy yếu, nên kiểm tra và thay thế kịp thời, tránh tình trạng xe chết điện giữa đường.

2. Lốp xe: Kiểm tra áp suất và độ mòn

Nhiệt độ môi trường giảm có thể khiến áp suất không khí trong lốp giảm theo. Trung bình, cứ giảm 10 độ C, áp suất lốp có thể giảm khoảng 0,07-0,14 bar. Lốp non hơi không chỉ làm tăng lực cản lăn, tiêu hao nhiên liệu mà còn khiến lốp mòn không đều, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe.

Bên cạnh áp suất, chủ xe cần kiểm tra độ sâu gai lốp, tình trạng nứt, phồng hoặc mòn bất thường. Đặc biệt, mưa phùn và sương mù khiến mặt đường mùa đông dễ trơn trượt. Lốp quá mòn sẽ làm giảm độ bám, tăng nguy cơ mất kiểm soát khi phanh hoặc chuyển hướng.

Kỹ sư Đại khuyến cáo nên duy trì áp suất theo thông số nhà sản xuất, kiểm tra khi lốp khi nguội và không nên tiếc tiền thay thế mới nếu bộ lốp đã xuống cấp, quá thời gian sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Lốp xe là bộ phận quan trọng, cần được chăm sóc thường xuyên. Ảnh: Hoàng Hiệp

3. Hệ thống làm mát: Không nên chủ quan khi trời rét

Dù trời lạnh, hệ thống làm mát vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhiệt độ làm việc ổn định của động cơ.

Nếu sử dụng dung dịch không đúng chủng loại, bị pha loãng quá mức hoặc đã xuống cấp, khả năng chống đông có thể không còn bảo đảm. Trong điều kiện nhiệt độ xuống rất thấp, dung dịch có nguy cơ đóng băng, gây tắc nghẽn đường dẫn, hư hỏng két nước, thậm chí làm nứt các chi tiết động cơ.

Chủ xe nên kiểm tra mức nước làm mát, tình trạng dung dịch và các vị trí có nguy cơ rò rỉ. Nếu đã đến hạn thay, cần sử dụng đúng chủng loại theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Với những người thường xuyên di chuyển ở vùng núi cao, cần đặc biệt chú ý đến khả năng chống đông của dung dịch.

4. Hệ thống điều hòa, sưởi và sấy kính

Điều hòa không chỉ được sử dụng vào mùa hè mà còn đóng vai trò quan trọng trong mùa đông. Bên cạnh việc duy trì nhiệt độ dễ chịu trong khoang cabin, hệ thống này còn có khả năng hút ẩm, hỗ trợ hạn chế tình trạng kính lái bị hấp hơi khi nhiệt độ và độ ẩm bên trong, bên ngoài xe có sự chênh lệch.

Nếu hệ thống điều hòa, sưởi hoặc sấy kính hoạt động kém, hơi nước có thể đọng trên bề mặt kính lâu hơn, làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng đến an toàn khi lái xe.

Theo chuyên gia, chủ xe nên kiểm tra hoạt động của quạt gió, hệ thống sưởi, điều hòa và các chế độ sấy kính trước, sau. Nếu luồng gió yếu, xuất hiện mùi khó chịu hoặc khả năng làm ấm, hút ẩm không còn hiệu quả, cần kiểm tra lọc gió cabin và các bộ phận liên quan để kịp thời khắc phục.

Kính lái rất dễ bị hấp hơi vào mùa đông, khiến tầm nhìn bị giảm và gây nguy hiểm cho lái xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

5. Kính chắn gió và cần gạt nước

Mưa phùn, sương mù và hơi nước bám trên kính là những hiện tượng thường gặp vào mùa đông, khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Sau thời gian dài sử dụng, lưỡi gạt mưa có thể bị chai cứng, nứt hoặc biến dạng, khiến nước không được làm sạch hoàn toàn mà để lại những vệt loang trên kính. Chủ xe nên vệ sinh, kiểm tra độ đàn hồi của lưỡi gạt và thay mới nếu đã xuống cấp.

Ngoài ra, cần kiểm tra bình chứa nước rửa kính, vòi phun và bổ sung dung dịch chuyên dụng. Với xe thường xuyên hoạt động tại khu vực có nhiệt độ xuống rất thấp, nên sử dụng nước rửa kính có khả năng chống đông phù hợp.

Kỹ sư Lê Hồng Đại cho rằng, việc kiểm tra các bộ phận trên không mất quá nhiều thời gian nhưng có thể giúp chủ xe hạn chế đáng kể sự cố phát sinh.

"Bảo dưỡng sớm luôn có lợi hơn việc chờ xe hỏng mới sửa chữa. Chủ xe nên tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ, đồng thời chú ý những dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng để kịp thời xử lý, giúp xe vận hành ổn định và tiết kiệm chi phí", kỹ sư Đại khuyến nghị.

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