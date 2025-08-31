Ra mắt năm 2014, Porsche Macan là mẫu xe SUV thứ hai của hãng, sau Cayenne. Xe được phát triển để cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ – nơi quy tụ nhiều đối thủ sừng sỏ như Audi Q5, Mercedes-Benz GLC hay BMW X3.

Porsche Macan là đối thủ của Audi Q5, Mercedes-Benz GLC hay BMW X3 ở phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ. Ảnh: Porsche

Hiện tại, Porsche Macan đang là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu thể thao hạng sang đến từ Stuttgart, thậm chí nhiều năm liền vượt qua “huyền thoại” Porsche 911 về doanh số. Sức hút của Macan nằm ở việc kết hợp trải nghiệm lái thể thao đậm chất Porsche với sự tiện dụng của một chiếc SUV cỡ nhỏ.

Trong suốt vòng đời, Macan đã trải qua 2 lần nâng cấp lớn nhằm duy trì sức cạnh tranh. Dù Porsche đã ra mắt Macan thế hệ thứ hai chạy hoàn toàn bằng điện, nhưng phiên bản sử dụng động cơ đốt trong của thế hệ cũ vẫn tiếp tục được sản xuất song song. Điều này mang đến nhiều tùy chọn hệ truyền động cho người tiêu dùng.

Các vấn đề thường gặp trên Porsche Macan

Nhìn chung, Porsche Macan được đánh giá là mẫu SUV có độ tin cậy tương đối cao. Tuy nhiên, theo phản ánh từ người dùng và các trung tâm sửa chữa, vẫn tồn tại một số lỗi phổ biến có thể khiến chi phí bảo dưỡng tăng cao.

- Vấn đề hộp số PDK: Hộp số ly hợp kép PDK của Porsche là một điểm mạnh về trải nghiệm lái, nhưng cũng là nơi phát sinh lỗi. Một số chủ xe phản ánh hiện tượng sang số bị giật, thậm chí không thể vào số, nguyên nhân chủ yếu do hỏng bộ điều khiển cơ điện tử hoặc thân van. Chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố này tại các gara chuyên xe Porsche vào khoảng 2.000 USD (hơn 52 triệu đồng).

Một trong những vấn đề thường gặp nhất về độ tin cậy của Porsche Macan liên quan đến hộp số PDK. Ảnh: Porsche Macan Forum

- Lỗi hộp số phụ: Hộp số phụ phân phối mô-men xoắn đến hai cầu trước sau là yếu tố quan trọng trong hệ dẫn động AWD. Ở Macan đời 2015–2018, nhiều xe gặp lỗi khiến hệ thống AWD hoạt động kém hoặc bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Việc thay thế hộp số phụ có thể rất tốn kém, trong một số trường hợp có giá lên tới 4.000 USD (hơn 100 triệu đồng).

- Tích tụ muội than trong động cơ: Do động cơ của Macan sử dụng hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp nên muội than dễ bám trong buồng nạp và xupap. Khi tích tụ quá nhiều, xe sẽ mất công suất, có hiện tượng rung giật và thậm chí khó nổ máy. Vấn đề này thường chỉ xuất hiện sau khi Porsche Macan đã đi được quãng đường 160.000km.

Giải pháp là vệ sinh buồng đốt bằng phương pháp “phun hạt óc chó” với chi phí khoảng 500 USD (hơn 13 triệu đồng). Bù lại, đây là một trong những dịch vụ sửa chữa ít tốn kém nhất đối với dòng xe này.

- Rò rỉ chất làm mát: Nhiều chủ xe đã báo cáo sự cố trên RepairPal liên quan đến bơm nước hoặc vỏ van hằng nhiệt gây rò rỉ dung dịch làm mát. Nếu không xử lý kịp thời, hiện tượng này có thể dẫn tới quá nhiệt và hư hại động cơ. May mắn thay, chi phí thay thế bơm nước không quá tốn kém nhờ kết cấu cơ khí thay vì điện tử.

- Lỗi cảm biến ghế hành khách: Porsche Macan đời 2017-2018 nhận được những khiếu nại liên quan đến cảm biến hành khách ở vị trí ghế phụ. Nếu cảm biến bị lỗi, túi khí hành khách có thể không bung ra khi xảy ra tai nạn. Vấn đề này đã buộc Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Hoa Kỳ (NHTSA) phải đưa ra một đợt triệu hồi lớn đối với Macan.

Chi phí bảo dưỡng Porsche Macan

Theo số liệu từ RepairPal (trung tâm cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô của Mỹ), chi phí bảo dưỡng Porsche Macan cao hơn mức trung bình trong phân khúc xe SUV hạng sang cỡ nhỏ, cụ thể:

- Chi phí sửa chữa hàng năm: 1.265 USD

- Chi phí trung bình các dòng Porsche: 1.192 USD/năm

- Chi phí dịch vụ định kỳ (65.000-100.000km): 1.200-1.800 USD

- Chi phí bảo hiểm 5 năm: 14.160 USD

So với Mercedes-Benz GLC (1.039 USD/năm) hay BMW X3 (1.034 USD/năm), chi phí bảo dưỡng Macan đắt hơn rõ rệt. Lý do chủ yếu đến từ phụ tùng chính hãng và nhân công kỹ thuật cao cấp, vốn là đặc trưng của thương hiệu Porsche.

Trong khi, theo dữ liệu của Kelley Blue Book (công ty nghiên cứu ô tô của Mỹ), tổng chi phí sở hữu 5 năm đối với Porsche Macan 2024 khoảng 57.884 USD, cao hơn đáng kể so với Audi Q5 (42.181 USD).

Porsche Macan đời nào nên tránh?

Chuyên gia khuyến cáo tốt nhất nên tránh mua Porsche Macan đời 2015. Ảnh: Car And Driver

Porsche Macan mới chỉ có hai thế hệ, trong đó thế hệ thứ 2 chạy hoàn toàn bằng điện mới ra mắt nên không đủ dữ liệu để đánh giá chính xác.

Còn với thế hệ đầu tiên, các phiên bản Macan 2015-2018 được xem là “tốn kém” nhất vì hay gặp lỗi hộp số phụ, bơm nước và các vấn đề điện tử. Đặc biệt, Macan đời 2015 thường bị đánh giá thấp nhất do số lỗi nghiêm trọng xuất hiện sớm và chi phí sửa chữa cao.

(Theo KBB, RepairPal, NHTSA)

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!