Ngày 5/8, VinFast đã bàn giao những chiếc Limo Green đầu tiên cho khách hàng tại Hà Nội. Với thiết kế thực dụng, không gian rộng rãi, mẫu xe thuần điện của VinFast hướng tới nhóm khách hàng gia đình và chạy dịch vụ. Xe có giá 749 triệu đồng (đã gồm pin), bảo hành lên đến 8 năm hoặc 160.000 km cho pin.

Nội thất của VinFast Limo Green được thiết kế theo hướng thực dụng, tối giản với ghế nỉ, vô lăng không nút bấm, màn hình trung tâm kích thước 10,1 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth, cổng USB nhưng vẫn được trang bị điều hòa tự động, cửa gió cho 3 hàng ghế, phanh tay điện tử và cần số dạng núm xoay.

VinFast Limo Green được trang bị động cơ 201 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm, dẫn động cầu trước đi kèm bộ pin LFP 60,13 kWh, cho quãng đường di chuyển 450km (NEDC) trong một lần sạc đầy và hỗ trợ sạc nhanh DC 80 kW, 10–70% pin chỉ trong 30 phút.

Volkswagen Touareg facelift

Ngày 8/8, phiên bản nâng cấp của mẫu SUV cỡ trung Volkswagen Touareg đã chính thức được giới thiệu tại Việt Nam, đồng thời bổ sung thêm 2 phiên bản mới, bao gồm Highline giá 3,099 tỷ đồng và R-Line giá 3,399 tỷ đồng. Còn 2 phiên bản cũ là Elegance và Luxury được giảm giá 331 triệu đồng xuống lần lượt là 2,368 tỷ đồng và 2,768 tỷ đồng.

Điểm thay đổi lớn nhất trên Volkswagen Touareg là thiết kế đèn pha với ba thấu kính tách riêng kèm đèn định vị. Đèn hậu kèm dải LED vắt ngang. Các bản mới sở hữu hệ thống đèn pha LED IQ.Light, nội thất cao cấp hơn. Riêng bản R-Line, xe được bổ sung thêm một số chi tiết trang trí thể thao. Logo R-Line xuất hiện ở nhiều vị trí trong xe kèm cửa hít và dàn âm thanh Dynaudio 730W.

Toàn bộ 4 phiên bản của Volkswagen Touareg 2025 sử dụng động cơ 2.0L tăng áp 252 mã lực, mô-men xoắn 370 Nm, hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh 4Motion, hệ thống treo khí nén và 7 chế độ lái.

Lynk & Co 01 Hyper

Ngày 9/8, Lynk & Co 01 Hyper - phiên bản giá rẻ của mẫu SUV cỡ C này đã được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt với giá bán 919 triệu đồng. Dù rẻ hơn phiên bản Pro 80 triệu đồng nhưng mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với các đối thủ trong cùng phân khúc như Mazda CX-5 (749 triệu đồng) và Ford Territory (759 triệu đồng).

Do là phiên bản giá rẻ, xe chỉ có la-zăng 19 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, không có sưởi/làm mát và nhớ ghế, đèn viền nội thất, kính cách âm ở hàng trước và chỉ có 8 loa thường.

Cung cấp sức mạnh cho Lynk & Co 01 Hyper vẫn là máy 2.0L tăng áp, công suất 215 mã lực, mô-men xoắn 325 Nm, kết hợp số 8 cấp và dẫn động cầu trước. Dù bị lược bỏ nhiều trang bị tiện nghi nhưng điểm đáng chú ý là gói an toàn ADAS vẫn được giữ nguyên.

Ford Mustang Mach-E

Ngày 15/8, Ford Việt Nam chính thức gia nhập cuộc chơi xe điện bằng mẫu Mustang Mach-E với duy nhất phiên bản Premium AWD có giá bán 2,599 tỷ đồng. Ford Mustang Mach-E có thiết kế kiểu SUV Coupe hiện đại và mang những nét đặc trưng của dòng xe cơ bắp Mustang huyền thoại.

Nội thất của mẫu xe mới này được thiết kế theo hướng tối giản với màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn 15,5 inch và một bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Ford Mustang Mach-E Premium AWD được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở cầu trước và sau, cho tổng công suất 395 mã lực và mô-men xoắn 676 Nm. Pin lithium-ion 88 kWh cho tầm hoạt động 550 km mỗi lần sạc.

Xe hỗ trợ sạc AC 11 kW (7,4 kW một pha, 11 kW ba pha) và sạc nhanh DC 150 kW. Sạc từ 10% đến 80% pin mất khoảng 36 phút với sạc nhanh. Mỗi xe được tặng kèm bộ sạc treo tường 7 kW và bộ sạc di động 3,5 kW. Mẫu xe điện mới của Ford cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS tiêu chuẩn.

Ford Territory

Cũng trong ngày 15/8, Ford Việt Nam đã cho ra mắt phiên bản nâng cấp của Territory với 3 phiên bản Trend, Titanium và Titanium X với mức giá lần lượt là 762, 840 và 896 triệu đồng. So với bản cũ, giá bán của Ford Territory 2025 có tăng nhẹ nhưng nhận được nhiều nâng cấp "đáng tiền".

Ngoại hình của Ford Territory 2025 cũng đã được làm mới ở lưới tản nhiệt, cản trước và sau sắc nét hơn, đèn pha và đèn hậu hoàn toàn bằng LED. La-zăng tạo hình bắt mắt hơn, bổ sung tùy chọn 19 inch cho bản Titanium X và 18 inch cho 2 bản còn lại. Những nâng cấp mới tập trung chủ yếu ở trên bản cao cấp nhất như ghế trước chỉnh điện, lọc không khí PM2.5, gương chiếu hậu kỹ thuật số, mở khóa và đề nổ từ xa bằng ứng dụng từ điện thoại thông minh.

Mẫu SUV cỡ C này của Ford tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L tăng áp cho công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép và dẫn động cầu trước.

Lạc Hồng 900 LX

Ngày 28/8, VinFast đã ra mắt thương hiệu mới Lạc Hồng và mở màn bằng mẫu xe SUV 900 LX. Xe có 2 phiên bản: tiêu chuẩn và chống đạn. Logo xe được thiết kế riêng với biểu tượng cánh chim Lạc mạ vàng, tạo hình lưới tản nhiệt gợi đến hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam.

Nội thất Lạc Hồng 900 LX được sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như vàng thật, gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa. Hàng ghế thứ 2 rộng rãi hơn như kéo dài trục cơ sở, ghế ngồi có cụm điều chỉnh điện riêng biệt, bệ đỡ chân. Ngoài ra, mẫu xe này còn có vách ngăn bằng kính giữa khoang trước và khoang sau, có điện đàm hiện đại trao đổi giữa khoang trước và sau.

Bản tiêu chuẩn của Lạc Hồng 900 LX tương tự như VF 9 Plus với 2 mô-tơ điện 150kW có tổng công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm. Với bộ pin 123 kWh, xe có thể đi được quãng đường 595km. Còn bản chống đạn, 2 mô-tơ điện của Lạc Hồng 900 LX được gia tăng công suất lên 455 mã lực quãng đường di chuyển chỉ đạt 450km vì nặng hơn 2 tấn so với bản tiêu chuẩn.

Mercedes-Benz EQB 250+ FL

Ngày 28/8, Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu SUV 7 chỗ thuần điện EQB với giá niêm yết 2,309 tỷ đồng, cao hơn so với mẫu cũ 20 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng xe sẽ chỉ được bán giới hạn.

Sự khác biệt đáng chú ý nhất trên phiên bản nâng cấp mới EQB 250+ FL nằm ở thiết kế lưới tản nhiệt với họa tiết ngôi sao, la-zăng kích thước 20 inch. Cụm đèn pha LED High Performance, dải LED chạy ngang nối liền cụm đèn trước và camera lùi tiếp tục được trang bị tiêu chuẩn, trong khi họa tiết cụm đèn hậu cũng được tinh chỉnh nhẹ.

Bên trong xe được bổ sung chi tiết ốp trang trí với họa tiết ngôi sao ba cánh kết hợp đèn LED ẩn, cùng cổng USB-C cho cả hai hàng ghế. Toàn bộ ghế ngồi hàng trước trang bị tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí.

Động cơ điện của Mercedes-Benz EQB 250+ vẫn có công suất 190 mã lực và 385 Nm, dẫn động bánh trước nhưng quãng đường di chuyển của mẫu SUV điện này đã đạt 468-537km, tăng đáng kể so với mẫu xe cũ (422-473km) nhờ tối ưu khí động học và sử dụng lốp có lực cản lăn thấp.

