Tại Mỹ, xe mới thường có giá trên 20.000 USD (528 triệu đồng), trong khi xe đã qua sử dụng vẫn dao động từ 10.000-15.000 USD (260-400 triệu đồng) cho những mẫu xe còn “ngon”. Còn nếu chỉ có khoảng 5.000 USD (130 triệu đồng), người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng vì đa phần xe ở tầm giá này đã có tuổi đời cao hoặc số km vận hành lớn, tiềm ẩn rủi ro về hỏng hóc.

Tuy vậy, thị trường xe cũ vẫn có những mẫu xe nổi tiếng bền bỉ, dễ sửa chữa, chi phí nuôi xe hợp lý và đáng để xuống tiền. Dưới đây là 6 gợi ý hàng đầu.

Honda Civic (đời 2005)

Honda Civic luôn nằm trong danh sách sedan cỡ C đáng tin cậy nhất. Đời xe 2005 thuộc thế hệ thứ 7, thiết kế đơn giản nhưng tập trung vào sự thoải mái và tính thực dụng. Nội thất rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế sau nhờ sàn phẳng, mang đến trải nghiệm dễ chịu cho hành khách.

Ở tầm giá khoảng 5.000 USD (130 triệu đồng), người mua thường sẽ tìm thấy bản sedan số km thấp hơn coupe. Điểm mạnh lớn nhất của Civic là độ bền động cơ và hộp số. Theo đánh giá của công ty nghiên cứu ô tô Kelley Blue Book (KBB), Civic 2005 đạt 4,7/5 về độ tin cậy.

Lời khuyên dành cho người mua là nên ưu tiên hộp số sàn để xe vận hành bền bỉ và chi phí sửa chữa thấp hơn. Tránh chọn bản hybrid nếu ngân sách eo hẹp vì chi phí thay pin khá cao.

Lexus ES 330 (đời 2006)

Nếu muốn trải nghiệm sự sang trọng trong tầm giá “bình dân”, Lexus ES 330 là cái tên khó bỏ qua. Đây là mẫu sedan hạng sang cỡ trung với nội thất bọc da mềm mại, ốp gỗ tự nhiên, nhiều trang bị an toàn tiêu chuẩn như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và phanh ABS. Động cơ V6 3.3L công suất 218 mã lực, kết hợp hộp số tự động 5 cấp, mang lại khả năng vận hành mượt mà.

Tuy mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị không ấn tượng, nhưng điều khiến Lexus ES 330 đáng giá là sự êm ái và cảm giác sang trọng mà nó mang lại. Với khoảng 5.000 USD, bạn có thể tìm được xe đã chạy 225.000-260.000km. Nếu được bảo dưỡng định kỳ, chiếc Lexus này vẫn có thể phục vụ ổn định thêm nhiều năm.

Toyota Camry (đời 2006)

Nhắc đến sedan cỡ trung bền bỉ, không thể bỏ qua Toyota Camry. Đời 2006 thuộc thế hệ thứ 5, nổi tiếng với độ tin cậy cao và chi phí vận hành thấp. Toyota Camry sử dụng động cơ I4 2.4L mã 2AZ-FE – loại động cơ gần như “nồi đồng cối đá” hoặc động cơ V6 mạnh mẽ hơn.

Ưu điểm lớn của Camry là dễ tìm xe còn số km thấp trong tầm giá, nhiều chiếc chỉ mới chạy dưới 160.000km. Nội thất rộng, thoải mái, cảm giác lái nhẹ nhàng và ít hỏng vặt. Theo KBB, Camry đời này đạt 4,8/5 điểm tin cậy, biến nó thành một trong những lựa chọn an toàn nhất cho người mua xe cũ giá rẻ.

Honda Accord (đời 2007)

Honda Accord từ lâu đã là đối thủ truyền kiếp của Toyota Camry. Đời 2007 là đời cuối cùng của thế hệ thứ 7 được đánh giá cao cả về thiết kế lẫn trải nghiệm lái. Xe sử dụng động cơ I4 2.4L, công suất 166 mã lực, nổi tiếng bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Người dùng yêu thích cảm giác lái có thể tìm bản V6 3.0L công suất 244 mã lực, đặc biệt ở phiên bản coupe có hộp số sàn 6 cấp cực hiếm nhưng mang lại trải nghiệm lái thể thao. Tuy nhiên, trong tầm giá 5.000 USD, bản sedan động cơ I4 là phổ biến và hợp lý hơn cả. Accord đời 2007 là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn một chiếc sedan bền, đẹp và có cảm giác lái tốt hơn Camry.

Toyota Corolla (đời 2008)

Nếu tìm kiếm một mẫu xe thực dụng, bền bỉ và dễ bán lại, Toyota Corolla luôn đứng đầu danh sách. Đời 2008 sử dụng động cơ I4 1.8L (mã 1ZZ-FE), kết hợp hộp số sàn hoặc tự động 4 cấp. Đây là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu trong phân khúc, với chi phí bảo dưỡng cực thấp.

Corolla không hào nhoáng, khả năng vận hành chỉ ở mức vừa đủ, nhưng ưu điểm lớn là sự bền bỉ, phù hợp cho người mới mua xe lần đầu hoặc gia đình cần phương tiện di chuyển hàng ngày. Không ít chiếc Corolla có thể chạy trên 320.000km mà vẫn ổn định.

Acura TL (đời 2008)

Acura TL là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn một chiếc sedan phong cách, mạnh mẽ nhưng vẫn nằm trong tầm giá phải chăng. Dựa trên nền tảng Honda Accord, TL sở hữu thiết kế trẻ trung, nội thất cao cấp và nhiều tính năng tiện nghi.

Xe trang bị động cơ V6 3.5L công suất 258 mã lực, kết hợp hộp số tự động 5 cấp. Bản Type-S hiệu suất cao hiếm gặp trong tầm giá 5.000 USD, nhưng bản thường vẫn đủ sức mang lại trải nghiệm lái thú vị. Nhờ thương hiệu Acura là nhánh xe sang của Honda, dòng xe TL vừa giữ được sự bền bỉ, vừa mang dáng dấp cao cấp hơn hẳn những mẫu sedan phổ thông.

Đánh giá

Trong tầm giá khoảng 5.000 USD, người mua xe cũ thường phải đánh đổi giữa tuổi đời, số km vận hành và mức độ rủi ro sửa chữa. Tuy nhiên, 6 mẫu xe kể trên, Honda Civic, Lexus ES 330, Toyota Camry, Honda Accord, Toyota Corolla và Acura TL đều đã chứng minh được độ tin cậy, dễ dàng bảo dưỡng và tính thanh khoản tốt trên thị trường xe cũ.

Nếu ưu tiên bền bỉ, dễ sửa chữa, hãy chọn Toyota Camry hoặc Corolla. Nếu muốn cảm giác lái tốt, Honda Accord và Civic là lựa chọn sáng giá. Còn nếu muốn trải nghiệm cao cấp hơn trong tầm giá, Lexus ES 330 và Acura TL là gợi ý hấp dẫn.

(Theo Kelly Blue Book, Carbuzz)