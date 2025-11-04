Hãng thông tấn TASS ngày 3/11 cho biết, Giám đốc Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga (FSMTC) Dmitry Shugaev cho biết: "Dù phải chịu nhiều ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhưng Nga vẫn duy trì được vị thế của mình trên thị trường vũ khí toàn cầu. Chúng ta đã mở rộng hợp tác với hơn 100 quốc gia, đồng thời duy trì được danh mục đơn hàng xuất khẩu ở mức cao ổn định", ông Shugaev cho biết.

Theo ông Shugaev, một trong những yếu tố chính khiến vũ khí của Nga được ưa chuộng là độ tin cậy và hiệu quả đã được chứng minh thông qua thực chiến.

Một cuộc triển lãm vũ khí của Nga. Ảnh: TASS

"Từ hàng chục năm qua, vũ khí Nga đã luôn được đánh giá cao về tính hiệu quả, dễ vận hành, dễ bảo dưỡng. Khác với các nhà thầu phương Tây, Nga không áp đặt điều kiện chính trị cho các đối tác, mà luôn linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu của người mua. Một yếu tố then chốt khác là không ít nhà sản xuất phương Tây có thói quen phóng đại thông số kỹ thuật, trong khi vũ khí Nga lại chọn chứng minh một cách thực tế", giám đốc FSMTC giải thích.

Ngoài chất lượng sản phẩm, ngành xuất khẩu vũ khí Nga cũng được đánh giá cao về chế độ hậu mãi khi luôn sẵn sàng hỗ trợ hiện đại hóa vũ khí cũ cho khách hàng. Việc hợp tác quân sự giữa Moscow và các đối tác luôn bao gồm việc xây dựng trung tâm bảo dưỡng và liên doanh sản xuất.

Ở thời điểm hiện tại, các sản phẩm quốc phòng Nga được ưa chuộng nhất bao gồm súng trường, radar, hệ thống tác chiến điện tử và tổ hợp phòng không. Ngoài ra, các đối tác nước ngoài cũng dành nhiều sự quan tâm tới máy bay không người lái (UAV) và tên lửa chống tăng do các tập đoàn Nga sản xuất.

"Tôi có thể tự tin nói rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã chứng minh được khả năng chống chịu trước các lệnh trừng phạt kinh tế và những biện pháp hạn chế khác do phương Tây áp đặt", ông Shugaev bày tỏ.

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga vẫn là quốc gia xuất khẩu vũ khí nhiều thứ 3 trên thế giới trong giai đoạn từ năm 2020 - 2024. Ba thị trường xuất khẩu vũ khí lớn nhất của nước này hiện là Ấn Độ (chiếm tỷ trọng 38%), Trung Quốc (17%) và Kazakhstan (11%).