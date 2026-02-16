Những ngày này, khi lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường dần thưa vắng, dòng người hối hả trở về sum họp cùng gia đình, tại Trung tâm Điều khiển giao thông (Phòng CSGT Công an Hà Nội), các cán bộ, chiến sĩ CSGT vẫn dõi theo từng chuyển động được truyền về từ hệ thống camera AI.

Hình ảnh từ hệ thống camera AI được truyền về trung tâm theo thời gian thực. Ảnh: Đình Hiếu

Mỗi cảnh báo xuất hiện trên màn hình có thể là dấu hiệu sớm của một điểm ùn tắc, một vụ va chạm hoặc sự cố đèn tín hiệu giao thông cần được xử lý kịp thời. Phía sau những biểu đồ nhấp nháy theo thời gian thực là trách nhiệm và sự tập trung cao độ của lực lượng ứng trực.

Khác với hệ thống camera trước đây chỉ dừng lại ở chức năng ghi hình, camera AI được ví như “bộ não” của giao thông đô thị. Không chỉ “quan sát” dòng phương tiện, hệ thống còn phân tích, nhận diện và dự báo nguy cơ ùn tắc để chủ động điều tiết, giảm thiểu rủi ro từ sớm.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT ứng trực ngay trong Tết Nguyên đán. Ảnh: Đình Hiếu

Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, cho biết vào những ngày giáp Tết, “nhịp điệu” giao thông có nhiều thay đổi, không còn theo quy luật thường ngày. Người dân ra đường mua sắm, thăm hỏi người thân đến tận đêm khuya, làm gia tăng nguy cơ phát sinh sự cố, ùn tắc vào bất kỳ thời điểm nào.

“Cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại trung tâm phải theo dõi sát các biểu đồ về lưu lượng phương tiện, tốc độ di chuyển, mật độ xe hiển thị theo thời gian thực để đưa ra quyết định điều hành, điều chỉnh chu kỳ đèn, phân luồng từ xa và hỗ trợ hiện trường kịp thời”, Trung tá Trương Song Thành cho biết.

Camera AI không nghỉ Tết, ghi nhận vi phạm 24/24

Không chỉ phục vụ công tác giám sát, điều hành giao thông, hệ thống camera AI tại Hà Nội còn hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng CSGT trong phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Hệ thống tự động phát hiện hành vi vi phạm, tiến hành nhận diện, phân loại và chuyển dữ liệu vào các thư mục lưu trữ để cán bộ, chiến sĩ rà soát, xác minh theo đúng quy trình.

Dù là những ngày giáp Tết, Trung tá Bùi Thị Thơm, cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, vẫn miệt mài trích xuất, kiểm tra hình ảnh phục vụ công tác xử lý vi phạm, xác minh các vụ việc giao thông với phương châm: “Xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định”.

Từng đoạn clip được nữ CSGT xem xét nhiều lần, đối chiếu biển số phương tiện, thời gian, địa điểm và bối cảnh giao thông tại thời điểm xảy ra vi phạm. Chỉ khi bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, hình ảnh mới được chuyển sang bước thông báo xử lý theo quy định.

Camera AI hoạt động 24/24h. Ảnh: Đình Hiếu

Theo cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, hệ thống camera AI còn hỗ trợ lực lượng CSGT truy vết phương tiện vi phạm một cách nhanh chóng. Khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng chỉ cần nhập biển số, hệ thống sẽ tái dựng lộ trình di chuyển của phương tiện để phục vụ công tác truy xét.

Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội đánh giá, với khả năng giám sát liên tục, không phụ thuộc vào thời gian hay điều kiện thời tiết, hệ thống camera AI đang góp phần làm thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông, từ chấp hành mang tính đối phó sang chấp hành tự giác, từng bước hình thành văn hóa giao thông bền vững.