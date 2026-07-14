Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, 6 tháng đầu năm 2026, các thành viên VAMA cùng một số nhà nhập khẩu ô tô đã bán ra tổng cộng 187.833 chiếc, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025 (với 163.021 chiếc).

Cộng cả doanh số của VinFast (115.916 chiếc) và Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (25.069 chiếc), lượng bán ra của toàn thị trường ô tô trong nước ước đạt 328.818 chiếc, tăng tới 29% so với cùng kỳ năm 2025 (254.794 chiếc).

Xét theo từng thương hiệu, VinFast tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường ô tô Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hãng xe Việt bàn giao 115.916 xe, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 35,3% tổng lượng ô tô tiêu thụ trên toàn thị trường. Đồng nghĩa, cứ gần 3 xe bán ra thì có hơn 1 xe mang thương hiệu VinFast.

Đáng chú ý, cùng kỳ năm 2025, doanh số cộng dồn của VinFast mới đạt gần 67.400 xe, tương ứng 26,4% thị phần. Chỉ sau một năm, hãng xe Việt không chỉ tăng mạnh về sản lượng mà còn mở rộng thêm gần 9 điểm phần trăm thị phần.

VinFast tăng mạnh thị phần từ 26,4% của nửa đầu năm 2025 đến 35,5% "miếng bánh" nửa đầu năm 2026. Ảnh: VF

Đà tăng trưởng của VinFast được thúc đẩy bởi dải sản phẩm gầm cao thuần điện phủ gần như toàn bộ các phân khúc phổ thông, từ mini SUV, SUV cỡ A, B đến C và D và MPV. Trong đó, Limo Green, VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 là những mẫu xe thường xuyên dẫn đầu thị trường hàng tháng.

Đứng thứ hai là Toyota (chưa bao gồm Lexus) với 35.410 xe bán ra, tăng 20,9% so với nửa đầu năm 2025. Dù doanh số vẫn duy trì đà tăng, thị phần của hãng xe Nhật Bản chỉ còn khoảng 10,8%, giảm 0,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Toyota có dải sản phẩm khá đa dạng và phủ khắp các phân khúc. Ảnh: TMV

Danh mục sản phẩm đa dạng tiếp tục là lợi thế của Toyota khi hãng hiện góp mặt ở hầu hết các phân khúc phổ thông, từ sedan, MPV, SUV đến bán tải. Trong đó, Yaris Cross, Vios, Innova Cross, Veloz Cross hay Corolla Cross... đều ghi nhận sức tiêu thụ ổn định, tạo nên cơ cấu doanh số khá đồng đều.

Hyundai hiện chỉ chiếm 7,6% "miếng bánh" thị trường ô tô Việt Nam. Ảnh: TC Motor

Vị trí thứ ba thuộc về Hyundai với 25.069 xe (bao gồm cả xe thương mại), tăng nhẹ 3,6%. Tuy nhiên, thị phần của thương hiệu Hàn Quốc hiện chỉ còn khoảng 7,6%, đánh dấu giai đoạn hiếm hoi hãng xe này nắm giữ chưa tới 1/10 quy mô thị trường ô tô Việt Nam.

Danh mục sản phẩm trải rộng ở nhiều phân khúc vẫn là điểm tựa của Hyundai, song doanh số của các mẫu xe chủ lực chưa tạo được sự bứt phá như những năm trước. Thời gian vừa qua, kết quả của thương hiệu Hàn Quốc ở Việt Nam chủ yếu dựa vào các mẫu gầm cao như Creta, Tucson và các dòng xe thương mại.

Mitsubishi đã vượt qua Ford để chiếm vị trí thứ 4 về thị phần. Ảnh: MMV

Ở nhóm bám đuổi, Mitsubishi đã vượt Ford để vươn lên vị trí thứ tư với 21.617 xe, tăng 36,9% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 6,6% thị phần. Thành tích này chủ yếu được đóng góp từ bộ đôi Xforce và Xpander, hai mẫu xe liên tục duy trì doanh số cao trong nhiều tháng qua.

Ngược lại, Ford chưa đạt kết quả như kỳ vọng khi chỉ tiêu thụ 21.232 xe, giảm 2,2% so với mức 21.700 xe của cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, thương hiệu Mỹ đang nắm khoảng 6,5% thị phần toàn thị trường và giữ vị trí thứ năm.

6 tháng đầu năm 2026, Ford có doanh số giảm nhẹ so với cùng kỳ. Ảnh: FVN

Hai vị trí thứ sáu và thứ bảy lần lượt thuộc về KIA và Mazda - hai thương hiệu do THACO lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Trong đó, Kia đạt doanh số 15.732 xe còn Mazda bán được 15.298 xe, tương ứng chiếm 4,8% và 4,7% thị phần.

Honda xếp thứ tám với doanh số 11.305 xe chiếm khoảng 3,4% thị trường.

Theo tổng hợp của VietNamNet, tất cả các thương hiệu còn lại đạt tổng doanh số 67.239 xe trong nửa đầu năm 2026, tương đương 20,4% tổng lượng ô tô tiêu thụ trên thị trường.

Điều này cho thấy quy mô thị trường ngày càng tập trung vào nhóm các hãng có doanh số lớn, trong khi phần còn lại tiếp tục phải chia sẻ một "miếng bánh" ngày càng thu hẹp.

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