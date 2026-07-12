Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, dòng xe hybrid tiếp tục tăng trưởng mạnh tại thị trường Việt Nam trong tháng 6 vừa qua với 2.347 chiếc bán ra, tăng tới 124% so với tháng 5.

Cộng dồn trong 6 tháng đầu năm, các thành viên VAMA bàn giao 10.865 chiếc xe hybrid đến tay khách Việt, tăng 83,3% với cùng kỳ năm 2025 (5.926 chiếc) và chiếm xấp xỉ 6% tổng lượng ô tô du lịch bán ra trong nửa đầu năm.

Đà tăng trưởng của phân khúc hybrid phản ánh sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng trên thị trường ô tô Việt Nam.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, cùng với xu hướng giảm phát thải và quá trình điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ, xe hybrid được đánh giá sẽ tiếp tục mở rộng thị phần nhờ đáp ứng tốt cả yếu tố kinh tế lẫn trải nghiệm sử dụng.

Dưới đây là thống kê chi tiết 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất nửa đầu năm 2026:

1. Toyota Corolla Cross HEV: 2.800 chiếc

Toyota Corolla Cross HEV chính là "kẻ khai phá" dòng xe hybrid phổ thông, đồng thời là mẫu hybrid có lượng bán ra ấn tượng trong nhiều năm gần đây tại Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đã có 2.800 chiếc Corolla Cross bản HEV được bán ra thị trường, đóng góp tới 75,4% doanh số chung của mẫu xe SUV cỡ B+ này.

Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV góp mặt từ tháng 8/2020, được coi là mẫu xe bình dân đầu tiên tại thị trường Việt Nam sử dụng động cơ hybrid. Ảnh: TMV

Đầu tháng 5/2024, Toyota Corolla Cross được làm mới với hai phiên bản V và HEV (bỏ phiên bản G) với giá niêm yết lần lượt là 820 và 905 triệu đồng. Đầu năm 2026 vừa qua, Toyota đã điều chỉnh giá bán của phiên bản HEV xuống 865 triệu đồng, giảm 40 triệu so với trước.

Phiên bản hybrid Corolla Cross HEV sử dụng động cơ 1.8L kết hợp với 1 mô tơ điện, cho tổng công suất 105 mã lực, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT.

2. Toyota Innova Cross HEV: 2.511 chiếc

Mẫu xe MPV cỡ trung của Toyota bán ra được 5.623 chiếc trong 6 tháng đầu năm 2026, trong đó có 2.511 chiếc thuộc phiên bản hybrid Innova Cross HEV, chiếm 44,5%. Trước đó, trong cả năm 2025, Toyota Innova Cross HEV chính là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường với doanh số đạt 3.021 chiếc.

Toyota Innova Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: TMV

Toyota Innova Cross ra mắt thị trường Việt vào tháng 10/2023 với 3 phiên bản G, 2.0 V và 2.0 HEV (hybrid), giá bán lần lượt 730 triệu, 825 triệu và 1,005 tỷ đồng, tất cả đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đầu năm 2026, phiên bản hybrid 2.0 HEV được điều chỉnh giảm 45 triệu, xuống còn 960 triệu đồng.

Innova Cross 2.0 HEV được trang bị hệ thống hybrid với động cơ xăng 2.0 công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm, kết hợp mô tơ điện công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206Nm.

3. Honda CR-V e:HEV: 1.831 chiếc

Honda Việt Nam bán ra được 3.554 chiếc CR-V trong nửa đầu năm 2026, trong đó có tới 1.831 chiếc hybrid thuộc 2 phiên bản RS e:HEV và L e:HEV, đóng góp 51,2% doanh số của mẫu xe gầm cao cỡ C này tại Việt Nam.

Honda CR-V bản hybrid được đưa về lắp ráp tại Việt Nam từ đầu năm 2026. Ảnh: HVN

Honda CR-V thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối tháng 10/2023 và đây cũng là lần đầu tiên phiên bản hybrid RS e:HEV được "chào sân" dưới dạng nhập khẩu từ Thái Lan. Từ đầu năm 2026, Honda Việt Nam đã chuyển sang lắp ráp xe CR-V hybrid tại nhà máy ở Phú Thọ với 2 phiên bản e:HEV RS (cao cấp) và e:HEV L (tiêu chuẩn) với giá bán 1,17 và 1,25 tỷ đồng.

Ngoài động cơ 1.5L tăng áp giống các phiên bản thuần xăng, ở bản hybrid RS e:HEV của mẫu xe gầm cao cỡ C này có sự hỗ trợ của 2 động cơ điện, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT.

4. Toyota Yaris Cross HEV: 1.107 chiếc

Toyota Yaris Cross là một trong những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất giai đoạn nửa đầu năm 2026 vừa qua tại thị trường Việt Nam với 8.146 chiếc, trong đó có 1.107 chiếc phiên bản hybrid HEV, chiếm 13,6%. Đồng thời, mẫu B-SUV của Toyota đã vượt qua Suzuki XL7 Hybrid trong top 5 xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Yaris Cross HEV là mẫu xe thứ 3 của Toyota góp mặt trong danh sách này. Ảnh: TMV

Toyota Yaris Cross được Toyota Việt Nam đưa về nước từ tháng 9/2023 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 2 phiên bản là V (thuần xăng) giá 650 triệu và HEV (hybrid) giá 765 triệu. Giống như các mẫu xe hybrid khác của Toyota, Yaris Cross HEV vừa được hãng xe Nhật Bản giảm giá niêm yết với số tiền 37 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 728 triệu đồng.

Bản HEV của Yaris Cross sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện, cho tổng công suất 111 mã lực, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT.

5. Suzuki XL7 Hybrid: 995 chiếc

Dù không có doanh số quá ấn tượng nhưng Suzuki XL7 Hybrid vẫn mẫu xe du lịch bán chạy nhất của hãng xe Nhật Bản. Trong 6 tháng đầu năm, đã có 995 chiếc XL7 Hybrid được bán ra, chiếm khoảng 60% tổng lượng xe du lịch của Suzuki tại Việt Nam.

Suzuki XL7 nâng cấp mới chỉ có phiên bản hybrid, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Suzuki XL7 Hybrid là phiên bản nâng cấp của XL7 trước đây với điểm nhấn lớn nhất là khối động cơ được hỗ trợ thêm bởi máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Động cơ này sản sinh công suất 103 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Giá niêm yết của XL7 Hybrid là 599,9 triệu đồng.

(*) Danh sách trên được xếp hạng theo doanh số báo cáo của VAMA. Những hãng xe nằm ngoài VAMA hoặc không công bố doanh số cụ thể sẽ không có tên trong bảng xếp hạng này.

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