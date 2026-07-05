Dù xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ, động cơ diesel vẫn chưa hoàn toàn mất chỗ đứng trên thị trường ô tô. Nhiều hãng xe đã cắt giảm hoặc loại bỏ các phiên bản động cơ dầu, điển hình như Volkswagen ngừng bán Golf diesel tại Anh do nhu cầu suy giảm. Tuy nhiên, với những người thường xuyên di chuyển đường dài, hoặc sinh sống ở khu vực nông thôn, xe diesel vẫn sở hữu những lợi thế riêng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hiệu suất lớn và quãng đường di chuyển cao sau mỗi lần tiếp nhiên liệu.

Dựa trên kết quả lái thử và đánh giá của Autocar, dưới đây là 10 mẫu xe diesel nổi bật nhất năm 2026, trải dài từ sedan, wagon đến SUV hạng sang và xe địa hình.

Skoda Superb

Được Autocar đánh giá là một trong những mẫu xe diesel tốt nhất năm 2026, Skoda Superb ghi điểm nhờ khả năng vận hành thoải mái trên những hành trình dài, khoang nội thất rộng rãi và tính thực dụng cao, đặc biệt ở biến thể wagon.

Skoda Superb.

Xe sử dụng động cơ diesel 2.0 TDI với hai mức công suất 148 mã lực và 190 mã lực. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 5,1 lít/100 km. Trong bài thử nghiệm kéo dài 6 tháng, mức tiêu hao thực tế thậm chí nhiều thời điểm còn thấp hơn 4,7 lít/100 km. Trong khi đó, bản 190 mã lực có khả năng kéo tối đa 2.200 kg.

Khoang hành lý dung tích 690 lít, tăng lên 1.920 lít khi gập hàng ghế sau là một trong những điểm mạnh của Superb. Bên cạnh đó là hệ thống điều khiển trực quan, màn hình cảm ứng được cải tiến cùng các núm xoay thông minh mới. Nhược điểm của mẫu xe này nằm ở hộp số ly hợp kép đôi khi hoạt động thiếu mượt mà ở tốc độ thấp và một số chi tiết nội thất chưa thực sự tương xứng với tổng thể.

BMW X5

BMW X5 tiếp tục là một trong những mẫu SUV sang chạy dầu đáng chú ý nhờ kết hợp khả năng vận hành mạnh mẽ với cảm giác lái thể thao.

Xe có hai lựa chọn động cơ diesel mild-hybrid 6 xi-lanh 3.0L gồm xDrive30d công suất 294 mã lực và xDrive40d công suất 347 mã lực. Hai phiên bản tăng tốc 0-100 km/h lần lượt trong 6,1 và 5,5 giây,đồng thời đạt mức tiêu hao nhiên liệu công bố khoảng 7,4 lít/100 km.

BMW X5.

Điểm nổi bật của X5 không chỉ đến từ sức mạnh động cơ mà còn ở khả năng điều khiển linh hoạt. Hệ thống treo khí nén hai trục là tùy chọn trên các phiên bản diesel, mang lại sự cân bằng giữa cảm giác lái và độ êm ái. Tuy nhiên, đây không phải mẫu SUV diesel tiết kiệm nhiên liệu nhất và không gian sử dụng cũng chưa vượt trội so với một số đối thủ.

Land Rover Defender

Defender tiếp tục là lựa chọn hàng đầu dành cho những người thường xuyên di chuyển trên địa hình khó.

Toàn bộ các phiên bản Defender 90, 110 và 130 đều có tùy chọn động cơ diesel mild-hybrid 6 xi-lanh mang tên D250 hoặc D350. Trên bản 110, động cơ D250 đạt công suất 248 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây, còn D350 mạnh 345 mã lực, hoàn thành bài thử chỉ sau 6,1 giây.

Land Rover Defender.

Khả năng vượt địa hình là điểm mạnh nổi bật của Defender nhờ hệ thống Terrain Response cùng tùy chọn treo khí nén điều chỉnh độ cao. Xe cũng sở hữu vị trí lái cao, tầm quan sát rộng và khoang cabin nhiều không gian chứa đồ. Đổi lại, các phiên bản kích thước lớn khá cồng kềnh và những động cơ mạnh hơn cũng tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn.

Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class là dòng xe có nhiều lựa chọn động cơ diesel, từ E220d mild-hybrid công suất 194 mã lực đến E450d sử dụng động cơ diesel 6 xi-lanh thẳng hàng mạnh 367 mã lực và mô-men xoắn 553 lb-ft, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây. Ngoài ra còn có phiên bản hybrid sạc điện E300de sử dụng động cơ diesel với quãng đường chạy thuần điện tối đa 68 dặm.

Mercedes-Benz E-Class.

Toàn bộ E-Class bán tại Anh đều được trang bị tiêu chuẩn camera hành trình, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, giám sát điểm mù và nhiều hệ thống an toàn chủ động khác. Dù vậy, giá bán cao và giao diện điều khiển mới chưa thực sự thuận tiện vẫn là những điểm trừ của mẫu xe này.

Range Rover

Range Rover duy trì vị thế trong phân khúc SUV hạng sang. Xe được trang bị hai động cơ diesel mild-hybrid D300 công suất 298 mã lực và D350 công suất 345 mã lực. Cả hai đều tăng tốc 0-100 km/h dưới 6,4 giây, đồng thời đạt mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 7,4 lít/100 km.

Điểm nổi bật nhất của Range Rover là khoang cabin rộng rãi với vật liệu cao cấp, ghế ngồi lớn cùng khả năng cách âm được đánh giá thuộc nhóm tốt nhất phân khúc. Khoang hành lý đạt 725 lít và tăng lên 1.841 lít khi gập ghế. Tuy nhiên, trọng lượng lớn, giá bán cao và việc phụ thuộc gần như hoàn toàn vào màn hình cảm ứng để điều khiển các chức năng là những hạn chế của mẫu SUV này.

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq thế hệ mới tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng gia đình với không gian rộng rãi và tính thực dụng.

Xe có hai lựa chọn động cơ diesel 2.0 TDI. Phiên bản 148 mã lực đạt mức tiêu hao nhiên liệu công bố 53,3 mpg, trong khi bản 190 mã lực sử dụng hệ dẫn động bốn bánh và mức tiêu hao nhiên liệu thực tế vào khoảng 6,3 lít/100 km.

Skoda Kodiaq

Điểm mạnh của Kodiaq nằm ở khoang hành lý lên tới 845 lít, tùy chọn 7 chỗ ngồi, nhiều ngăn chứa đồ và bảng điều khiển được thiết kế trực quan. Dẫu vậy, hộp số DSG đôi khi phản ứng thiếu dứt khoát ở tốc độ thấp và chất lượng vận hành chưa thực sự êm ái như kỳ vọng.

KIA Sorento

Trong phân khúc SUV 7 chỗ, Kia Sorento vẫn là một trong những lựa chọn đáng chú ý đối với người yêu thích xe SUV.

Phiên bản diesel duy nhất sử dụng động cơ công suất 199 mã lực kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn. Khả năng kéo tối đa đạt 2.500 kg, cao hơn đáng kể so với các phiên bản hybrid và plug-in hybrid.

Ngoài ưu thế về sức kéo, Sorento còn sở hữu khoang nội thất rộng rãi, nhiều trang bị và đủ chỗ cho 7 người. Tuy nhiên, hộp số đôi khi phản ứng chậm, cảm giác lái chưa thực sự sắc nét và thanh điều khiển đa chức năng chưa mang lại hiệu quả sử dụng như mong đợi.

Mercedes-Benz C-Class

Ở phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ, Mercedes-Benz C-Class vẫn duy trì nhiều lựa chọn động cơ diesel.

Xe có các phiên bản C220d công suất 197 mã lực, C300d công suất 261 mã lực và C300de hybrid sạc điện có thể di chuyển thuần điện tới 72 dặm. Toàn bộ các phiên bản đều tăng tốc 0-100 km/h dưới 7,5 giây, riêng C300de chỉ mất khoảng 5,5 giây.

C-Class phát huy thế mạnh trên đường trường với độ ồn thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo Mercedes-Benz, phiên bản C220d có mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 4,5 lít/100 km. Trong quá trình thử nghiệm, xe đạt mức tiêu hao thực tế khoảng 4,7 lít/100 km. Hạn chế của xe là một số chi tiết nội thất chưa tạo cảm giác cao cấp và khoang hành lý vẫn phải đánh đổi nhất định.

Audi A5

Audi A5 thế hệ mới thay thế A4 và tiếp tục cung cấp tùy chọn động cơ diesel 2.0 TDI quen thuộc của Tập đoàn Volkswagen.

Xe có hai phiên bản sử dụng cùng động cơ, trong đó bản dẫn động bốn bánh Quattro tăng tốc 0-100 km/h trong 6,9 giây, còn bản dẫn động cầu trước mất 7,7 giây. Mức tiêu hao nhiên liệu công bố đạt khoảng 5,1 lít/100 km.

A5 được đánh giá cao ở khả năng chạy đường trường, vị trí lái hợp lý và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Dù nội thất sử dụng khá nhiều nhựa đen bóng và hộp số chưa thật mượt trong điều kiện đô thị, động cơ diesel vẫn là điểm nhấn với sức kéo tốt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Mazda CX-60

Mazda là một trong số ít hãng vẫn phát triển động cơ diesel hoàn toàn mới khi giới thiệu CX-60 với máy dầu 3.3L 6 xi-lanh thẳng hàng kết hợp hệ thống mild-hybrid. Phiên bản dẫn động cầu sau có công suất 197 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,4 giây, còn bản dẫn động bốn bánh đạt 251 mã lực và hoàn thành bài thử trong 7,4 giây.

Mazda CX-60 ghi điểm nhờ có cả tùy chọn dẫn động cầu sau và dẫn động bốn bánh, cùng động cơ diesel 6 xi-lanh đạt hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu tương đương nhiều động cơ 4 xi-lanh. Nội thất được hoàn thiện chỉn chu với thiết kế mang tính thực dụng, thân thiện với người dùng.

Tuy nhiên, mẫu SUV này vẫn còn một số hạn chế như chất lượng vận hành chưa thực sự êm ái trên một số điều kiện đường sá, khả năng cách âm chưa nổi bật và không gian sử dụng, đặc biệt là khoang hành lý, chưa có nhiều lợi thế so với các đối thủ cùng phân khúc.

Theo Autocar

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