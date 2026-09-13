Dựa trên báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, phân khúc sedan cỡ B tháng 8/2026 ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng. Năm mẫu sedan cỡ B gồm Toyota Vios, Honda City, Mazda2, Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage tiêu thụ tổng cộng 1.626 xe.

So với 2.863 xe của tháng 7, doanh số toàn phân khúc này đã giảm 1.237 xe, tương đương 43,2%. Đây là mức sụt giảm đáng kể sau khi phân khúc ghi nhận kết quả tích cực trong tháng trước. Cục diện cạnh tranh cũng thay đổi rõ rệt.

Toyota Vios: 656 xe

Trở lại vị trí top 1 quen thuộc, Toyota Vios ghi nhận 656 xe được giao đến tay khách hàng trong tháng 8. Dù mức doanh số này giảm tới 32,2% so với tháng 7 nhưng trong bối cảnh thị trường lao dốc, kết quả này giúp Vios giành lại vị trí dẫn đầu phân khúc sau khi để Honda City vượt qua trong tháng 7.

Toyota Vios giành lại ngôi vương sau khi để đối thủ Honda City lấy mất trong tháng 7. Ảnh: TMV

Tính từ đầu năm 2026, Vios tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn với doanh số lũy kế đạt 6.173 xe và là mẫu xe có doanh số cộng dồn cao nhất nhóm. Một trong những yếu tố hỗ trợ Vios trong giai đoạn gần đây là chính sách giảm giá mạnh.

Tháng 7, mẫu xe từng được áp dụng mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, giúp giá bán thực tế giảm đáng kể. Tuy nhiên, doanh số tháng 8 cho thấy ưu đãi chưa đủ duy trì đà tăng trưởng từ tháng trước.

Mazda2: 482 xe

Cú nhảy vọt về thứ hạng đáng chú ý nhất thuộc về Mazda2. Kết thúc tháng 8, mẫu xe này bán được 482 chiếc, vượt qua cả Honda City để chiếm lĩnh vị trí á quân. Đáng nói, Mazda2 là mẫu xe có tỷ lệ sụt giảm thấp nhất toàn phân khúc, chỉ giảm 13,9% so với con số 560 xe của tháng trước đó. Lũy kế năm 2026, Mazda2 đạt 3.634 xe.

Mazda2 vẫn giữ được sức hút với nhóm khách hàng trẻ hoặc nữ giới, những người ít bị nặng nề bởi tâm lý tháng Ngâu. Ảnh: Đại lý Mazda

Nhờ lợi thế về thiết kế Kodo bắt mắt, trang bị an toàn vượt trội và đặc biệt là nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với mức giá bán dễ tiếp cận, Mazda2 vẫn giữ được sức hút với nhóm khách hàng trẻ hoặc nữ giới, những người ít bị nặng nề bởi tâm lý tháng Ngâu. Tuy nhiên, sức mua chung của phân khúc giảm mạnh trong tháng 8 khiến doanh số của mẫu xe này vẫn đi xuống.

Honda City: 279 xe

Trái ngược với sự bứt tốc trong tháng 7 khi đạt đỉnh 1.034 xe và đứng số 1, Honda City bất ngờ "rơi tự do" trong tháng 8 với vỏn vẹn 279 xe rời đại lý. Tỷ lệ sụt giảm lên tới 73% khiến City mất ngôi đầu và rơi xuống vị trí thứ ba. Khoảng cách với Toyota Vios lên tới 377 xe, trong khi Mazda2 cũng vượt qua mẫu sedan của Honda 203 xe.

Honda City có mức sụt giảm tới 73% trong tháng 8 vừa qua. Ảnh: HVN

Thế nhưng, lũy kế 8 tháng đầu năm, Honda City vẫn đạt con số ấn tượng 4.835 xe và đứng thứ 2 về doanh số cộng dồn, sau Toyota Vios. Sự trồi sụt thất thường của Honda City hoàn toàn có thể lý giải được.

Ở tháng trước, hãng và đại lý đã tung ra các chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, hút cạn lượng khách hàng tiềm năng. Bước sang tháng 8, khi chương trình khuyến mại bị thu hẹp cộng hưởng với hiệu ứng tháng Ngâu, việc rớt đài là điều không thể tránh khỏi.

Hyundai Accent: 151 xe

Tiếp tục là một tháng đáng quên đối với cựu vương Hyundai Accent khi chỉ bán ra 151 xe, giảm 26% so với tháng 7. Việc liên tục nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng trong thời gian gần đây cho thấy sức hút của Accent đang có dấu hiệu hạ nhiệt nghiêm trọng trước áp lực cạnh tranh.

Hyundai Accent không còn giữ được sức hút dù được hãng và đại lý liên tục tung ra các chương trình ưu đãi lớn. Ảnh: HTV

Dù có thiết kế trẻ trung và nhiều tiện nghi, Accent dường như đang thiếu đi một cú hích đủ mạnh về chính sách bán hàng để kéo khách trở lại. Thực tế, Accent trước đó cũng được áp dụng nhiều chương trình giảm giá tại đại lý.

Tuy nhiên, doanh số tháng 8 cho thấy các chính sách kích cầu chưa đủ giúp mẫu xe cải thiện vị trí trong phân khúc. Tổng doanh số lũy kế của Accent trong năm 2026 đến nay chỉ khiêm tốn ở mức 2.441 xe, thua xa các đối thủ Nhật Bản.

Mitsubishi Attrage: 58 xe

Xếp cuối bảng vẫn là cái tên quen thuộc Mitsubishi Attrage. Với 58 xe bán ra trong tháng 8, giảm 40,2% so với tháng 7, Attrage dường như đã bằng lòng với một thị phần ngách nhỏ hẹp. Đây là mẫu xe có doanh số thấp nhất trong nhóm và cũng là mẫu giảm mạnh thứ hai về tỷ lệ, chỉ sau Honda City.

Mitsubishi Attrage khó lòng bứt phá doanh số dù giá bán luôn thuộc hàng rẻ nhất phân khúc. Ảnh: Ngô Minh

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, Attrage đạt 872 xe, thấp hơn Toyota Vios hơn 7 lần. Thiết kế chậm đổi mới và trang bị chỉ ở mức cơ bản khiến Attrage khó lòng bứt phá dù giá bán luôn thuộc hàng rẻ nhất phân khúc.

Dự báo thị trường tháng 9

Sự sụt giảm đồng loạt cũng cho thấy phân khúc sedan cỡ B vẫn chịu áp lực cạnh tranh lớn. Các mẫu SUV, crossover và xe điện tiếp tục mang đến nhiều lựa chọn thay thế cho khách hàng trong tầm giá tương đương.

Bước sang tháng 9/2026, khi hiệu ứng tháng Ngâu qua đi, sức mua của thị trường ô tô Việt Nam nói chung và phân khúc sedan cỡ B nói riêng được kỳ vọng sẽ tăng trở lại. Trong bối cảnh đó, cuộc đua sedan cỡ B những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc nhiều vào chính sách giá, chương trình ưu đãi và khả năng duy trì sức mua của thị trường.

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