Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, dòng xe hybrid tiếp tục tăng trưởng mạnh tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn đầu năm 2026 vừa qua.

Cụ thể, đã có tổng cộng 13.889 chiếc xe hybrid được bán ra trong 8 tháng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái (với 8.414 chiếc).

Doanh số xe hybrid chiếm khoảng 7,8% tổng lượng ô tô của các thành viên VAMA và các nhà nhập khẩu ô tô bán ra trong 8 tháng đầu năm 2026.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, cùng với xu hướng giảm phát thải và quá trình điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ, xe hybrid tiếp tục được người dùng Việt quan tâm nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng trạm sạc.

Tuy nhiên, thị trường hybrid Việt Nam hiện vẫn chủ yếu nằm trong tay các thương hiệu Nhật Bản, nhờ lợi thế gia nhập sớm và sở hữu danh mục sản phẩm khá đa dạng.

Dưới đây là thống kê chi tiết 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất sau 8 tháng năm 2026:

1. Toyota Corolla Cross HEV: 3.559 chiếc

Toyota Corolla Cross HEV tiếp tục dẫn đầu thị trường hybrid Việt Nam sau 8 tháng năm 2026 với doanh số 3.559 chiếc, đóng góp tới 74,8% tổng doanh số của Toyota Corolla Cross.

So với mức 1.650 chiếc sau 8 tháng đầu năm 2025, doanh số Corolla Cross HEV tăng mạnh 116%, đồng thời trở thành mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam.

Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV góp mặt từ tháng 8/2020, được coi là mẫu xe bình dân đầu tiên tại thị trường Việt Nam sử dụng động cơ hybrid. Ảnh: TMV

Toyota Corolla Cross nằm ở phân khúc SUV/crosover cỡ B+, gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2020 và được làm mới vào đầu tháng 5/2024, với hai phiên bản V và HEV (bỏ phiên bản G) với giá niêm yết lần lượt là 820 và 905 triệu đồng.

Đầu năm 2026 vừa qua, Toyota đã điều chỉnh giá bán của phiên bản HEV xuống 865 triệu đồng, giảm 40 triệu so với trước. Phiên bản hybrid Corolla Cross HEV sử dụng động cơ 1.8L kết hợp với 1 mô tơ điện, cho tổng công suất 105 mã lực, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT.

2. Toyota Innova Cross HEV: 3.247 chiếc

"Người anh em" Toyota Innova Cross HEV đứng thứ hai với 3.247 chiếc bán ra sau 8 tháng đầu năm, tăng 75,3% so với cùng kỳ năm 2025 (1.852 chiếc). Riêng tháng 8, mẫu MPV này đạt doanh số 371 xe.

Như vậy, riêng phiên bản hybrid đang chiếm khoảng 43,3% tổng doanh số của mẫu MPV này trong giai đoạn từ đầu năm 2026 đến nay.

Toyota Innova Cross HEV chính là mẫu hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: TMV

Toyota Innova Cross ra mắt thị trường Việt vào tháng 10/2023 với 3 phiên bản G, 2.0 V và 2.0 HEV (hybrid), giá bán lần lượt 730 triệu, 825 triệu và 1,005 tỷ đồng, tất cả đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đầu năm 2026, phiên bản hybrid 2.0 HEV được điều chỉnh giảm 45 triệu, xuống còn 960 triệu đồng.

Innova Cross 2.0 HEV được trang bị hệ thống hybrid với động cơ xăng 2.0 công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm, kết hợp mô tơ điện công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206Nm.

3. Honda CR-V e:HEV: 2.228 chiếc

Honda CR-V e:HEV đứng thứ ba với 2.228 chiếc bán ra sau 8 tháng đầu năm 2026, tăng 73,4% so với năm ngoái. Giống với Toyota Corolla Cross, phiên bản hybrid của CR-V còn bán chạy hơn phiên bản thuần xăng, chiếm 53% tổng lượng xe bán ra của mẫu crossover cỡ C này tại Việt Nam.

Đầu năm 2026, Honda CR-V bản hybrid được đưa về lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: HVN

Honda CR-V thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối tháng 10/2023 và đây cũng là lần đầu tiên phiên bản hybrid RS e:HEV được "chào sân" dưới dạng nhập khẩu từ Thái Lan.

Từ đầu năm 2026, Honda Việt Nam đã chuyển sang lắp ráp xe CR-V hybrid tại nhà máy ở Phú Thọ với 2 phiên bản e:HEV RS (cao cấp) và e:HEV L (tiêu chuẩn) với giá bán 1,17 và 1,25 tỷ đồng. Đây cũng là mẫu xe hybrid duy nhất trong danh sách này được sản xuất, lắp ráp trong nước.

4. Toyota Yaris Cross HEV: 1.564 chiếc

Toyota Yaris Cross chính là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất giai đoạn 8 tháng đầu năm 2026 vừa qua tại thị trường Việt Nam với 10.847 chiếc, trong đó có 1.564 chiếc phiên bản hybrid HEV, chiếm 14,4%. Đồng thời, mẫu B-SUV của Toyota đã vượt qua Suzuki XL7 Hybrid trong top 5 xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Toyota Yaris Cross chính là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất giai đoạn đầu năm 2026. Ảnh: TMV

Toyota Yaris Cross được đưa về Việt Nam từ tháng 9/2023 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 2 phiên bản là V (thuần xăng) giá 650 triệu và HEV (hybrid) giá 765 triệu.

Sau đó, Yaris Cross HEV vừa được hãng xe Nhật Bản giảm giá niêm yết với số tiền 37 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 728 triệu đồng. Bản hybrid của Yaris Cross sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện, cho tổng công suất 111 mã lực, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT.

5. Suzuki XL7 Hybrid: 1.208 chiếc

Dù không có doanh số quá ấn tượng nhưng Suzuki XL7 Hybrid vẫn mẫu xe du lịch bán chạy nhất của hãng xe Nhật Bản. Trong 8 tháng đầu năm, đã có 1.208 chiếc XL7 Hybrid được bán ra, chiếm trên 60% tổng lượng xe du lịch của Suzuki tại Việt Nam.

Suzuki XL7 nâng cấp mới chỉ có phiên bản hybrid, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Suzuki XL7 Hybrid là phiên bản nâng cấp của XL7 trước đây với điểm nhấn lớn nhất là khối động cơ được hỗ trợ thêm bởi máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Động cơ này sản sinh công suất 103 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Giá niêm yết của XL7 Hybrid là 599,9 triệu đồng.

(*) Danh sách trên được xếp hạng theo doanh số báo cáo của VAMA. Những hãng xe nằm ngoài VAMA hoặc không công bố doanh số cụ thể sẽ không có tên trong bảng xếp hạng này.

Thị trường xe giảm nhiệt mạnh trong tháng Ngâu Theo VAMA, tổng doanh số toàn thị trường tháng 8 đạt 25.395 xe, giảm 25% so với tháng 7 và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng xe du lịch đạt 16.738 chiếc, giảm tới 34% so với tháng trước. Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công bán ra 2.928 chiếc trong tháng 8, bao gồm cả xe thương mại, giảm tới 17,6% so với tháng 7. Trong khi đó, VinFast vẫn bàn giao 20.161 ô tô điện trong tháng 8, giảm khoảng 7% so với tháng trước. Tổng cộng số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, lượng xe bán ra của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8 vừa qua đạt 48.484 chiếc, giảm 17,9% so với tháng 7.

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