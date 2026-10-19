Từ những mẫu xe nhỏ gọn giá dưới 300 triệu đồng đến SUV đô thị tiện dụng hay xe hạng sang cá tính, thị trường Việt Nam có nhiều lựa chọn để phụ nữ tìm được chiếc ô tô phù hợp với nhu cầu và phong cách của mình.

Một chiếc ô tô phù hợp với phụ nữ không nhất thiết phải đắt tiền hay sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, mà cần có thiết kế đẹp mắt, đường nét hài hòa, dễ điều khiển, thuận tiện khi đi phố và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Với sự đa dạng về kiểu dáng, trang bị và giá bán, người mua hiện có thể lựa chọn từ ô tô điện mini, xe cỡ nhỏ, sedan đô thị đến SUV gầm cao rộng rãi.

Dưới đây là 10 mẫu xe phù hợp với phái đẹp đang bán tại thị trường Việt Nam, xếp theo thứ tự từ giá thấp đến cao:

1. VinFast VF 3: 285 triệu đồng

VinFast VF 3 ra mắt và bàn giao đến tay khách hàng Việt vào giữa năm 2024. Ngay lập tức, mẫu xe điện cỡ mini này đã tạo nên một làn gió mới khác biệt trên thị trường ô tô Việt Nam, không chỉ vì kiểu dáng xinh xắn, giá rẻ mà còn rất dễ nâng cấp thêm phụ kiện nhằm tăng tính cá nhân hoá.

VinFast VF3 chính là mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: VF

VinFast VF 3 đang được bán ra với giá niêm yết từ 285 triệu đồng (mua pin), đồng thời vẫn đang được miễn lệ phí trước bạ đối với xe thuần điện. Do vậy, giá lăn bánh của "bé ba" chỉ đang ở khoảng trên dưới 300 triệu đồng, rất dễ tiếp cận và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của những chị em phụ nữ sử dụng để đi lại hàng ngày trong phố.

2. Wuling Macaron: 279-339 triệu đồng

Wuling Macaron là mẫu xe điện mini vừa được ra mắt thị trường Việt Nam, thay thế Hongguang Mini EV từng xuất hiện từ năm 2023. Macaron được bán ra với hai phiên bản, gồm bản 205km giá 279 triệu đồng và bản 300km giá 339 triệu đồng.

Wuling Macaron mới được giới thiệu trong một sự kiện tại Hà Nội vào ngày 16/10. Ảnh: Phạm Huyền

Mẫu xe điện mini của Wuling được trang bị mô tơ điện công suất 40 mã lực, mô-men xoắn 85 Nm, tốc độ tối đa 100 km/h. Wuling Macaron có trang bị an toàn tối thiểu với một túi khí, phanh ABS/EBD, camera lùi, cảm biến lùi, ghế Isofix... ở bản cao có thêm cân bằng điện tử, màn hình giải trí 8 inch, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 2 túi khí...

3. KIA Morning: 349-424 triệu đồng

KIA Morning đã có mặt ở thị trường Việt Nam xấp xỉ 20 năm và vẫn là một trong những cái tên được đông đảo chị em phụ nữ lựa chọn nhất. Ưu điểm của mẫu xe đến từ Hàn Quốc là có thiết kế hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn rất linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu.

KIA Morning là một trong những mẫu xe cỡ nhỏ lâu đời nhất tại thị trường Việt Nam. Ảnh: KIA

KIA Morning đang được THACO lắp ráp trong nước và bán ra 5 phiên bản bao gồm MT Standard, AT Standard, AT Premium, GT-Line và X-Line với giá niêm yết từ 349-424 triệu đồng. Các phiên bản đều được trang bị động cơ 1.2L, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

4. Mazda2: 408-544 triệu đồng

Phân khúc sedan cỡ B cũng rất đáng được các chị em cân nhắc do có không gian nội thất rộng rãi, phù hợp hơn cho gia đình hoặc nhiều người đi cùng. Trong đó, Mazda2 là một trong những cái tên không thể bỏ qua khi sở hữu đường nét thiết kế đẹp mắt, mềm mại và được trang bị nhiều tính năng an toàn.

Mazda2 có thiết kế nhỏ gọn, điệu đà, khá phù hợp với phụ nữ. Ảnh: THACO

Mazda2 hiện vẫn được THACO nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản AT, Luxury và Premium kết hợp với 2 biến thể sedan và hatchback, tất cả đều sử dụng khối động cơ 1.5L. Giá bán của Mazda2 dao động từ 408-544 triệu đồng.

5. KIA Sonet: 450-584 triệu đồng

KIA Sonet là mẫu SUV cỡ nhỏ, phù hợp với những người thích tư thế ngồi cao nhưng không muốn sử dụng một chiếc xe có kích thước quá lớn. Thiết kế hiện đại, nhỏ gọn cùng nhiều màu ngoại thất và khoảng sáng gầm tương đối tốt là những yếu tố giúp mẫu xe này trở thành phương án đáng cân nhắc với khách hàng nữ.

So với hatchback cỡ nhỏ, Sonet có lợi thế về khoảng sáng gầm và tư thế ngồi, giúp người lái quan sát tốt hơn trong một số tình huống. Ảnh: THACO

KIA Sonet được THACO lắp ráp trong nước, sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Giá bán dao động từ 450-584 triệu đồng, tùy phiên bản.

6. Geely EX2: 459-499 triệu đồng

Geely EX2 là mẫu hatchback thuần điện đến từ Trung Quốc, được phân phối tại Việt Nam từ tháng 3/2026. Xe có kiểu dáng bo tròn, cụm đèn tạo hình mềm mại và kích thước tương đối gọn, hướng đến nhóm khách hàng trẻ sống tại các đô thị.

Geely EX2 vừa được vinh danh là "Mẫu xe dành cho phái nữ của năm" tại Car Choice Awards 2026. Ảnh: Geely

Geely EX2 được bán với hai phiên bản Pro giá 459 triệu đồng và Max giá 499 triệu đồng. Cả hai sử dụng mô-tơ điện dẫn động cầu sau, công suất khoảng 115 mã lực, mô-men xoắn 150Nm và bộ pin dung lượng 39,4kWh. Phạm vi hoạt động công bố theo chu trình NEDC đạt khoảng 395km mỗi lần sạc đầy.

7. Toyota Raize: 498 triệu đồng

Ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 11/2021, Toyota Raize nằm trong phân khúc SUV đô thị cỡ A. Điểm đặc biệt của Raize nằm ở kiểu dáng nhỏ gọn nhưng vẫn rất linh hoạt, phù hợp với cả sử dụng trong đô thị lẫn đường trường. Xe có nhiều màu sắc bắt mắt, được nhiều chị em lựa chọn.

Toyota Raize kiểu dáng nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp với cả sử dụng trong đô thị lẫn đường trường. Ảnh: TMV

Raize được Toyota Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất, sử dụng động cơ 1.0L Turbo. Giá bán của mẫu xe này là 498 triệu và có thể tăng thêm 8 triệu khi chọn màu sơn hai tông.

8. Toyota Yaris Cross: 650-728 triệu đồng

Toyota Yaris Cross là mẫu SUV đô thị cỡ B sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại với những đường nét mềm mại và hài hòa. Không chỉ phù hợp với phụ nữ thường xuyên lái xe trong thành phố, mẫu xe này còn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của các gia đình nhỏ nhờ không gian tương đối rộng rãi, tư thế ngồi cao và tính đa dụng khi đi chơi xa.

Toyota Yaris Cross chính là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: TMV

Tại Việt Nam, Yaris Cross có phiên bản động cơ xăng 1.5L và phiên bản hybrid kết hợp động cơ xăng với mô-tơ điện. Giá niêm yết tham khảo lần lượt từ 650 triệu đồng và 728 triệu đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026 vừa qua, Toyota Yaris Cross chính là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

9. Lynk & Co 02: 818-898 triệu đồng

Lynk & Co 02 là mẫu xe SUV coupe thuần điện (BEV) đầu tiên của thương hiệu Lynk & Co tại thị trường Việt Nam, do TASCO Auto phân phối. Xe có thiết kế trẻ trung, cá tính với phần mui vuốt thấp và nhiều chi tiết hiện đại, phù hợp với phụ nữ yêu thích phong cách khác biệt, muốn một mẫu xe hiện đại để di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Lynk & Co 02 là mẫu xe SUV coupe thuần điện với thiết kế khá điệu đà. Ảnh: TASCO

Tại Việt Nam, xe được phân phối với hai phiên bản Pro giá 818 triệu đồng và Halo giá 898 triệu đồng. Sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu sau, công suất 268 mã lực, cùng bộ pin 66 kWh cho phạm vi hoạt động công bố 435 km mỗi lần sạc đầy.

10. Mini Cooper S: 2,099 - 2,149 tỷ đồng

Mini Cooper nói chung và Cooper S 5 cửa nói riêng chính là cái tên khác biệt nhất trong danh sách này bởi thương hiệu và giá bán hoàn toàn vượt xa so với các dòng xe bình dân. Tại Việt Nam, Mini Cooper S gần như "đóng đinh" là một chiếc xe dành cho phái đẹp bởi sự độc lạ, nhỏ gọn, tinh tế và rất "châu Âu".

Mini Cooper S 5 cửa có giá 2,149 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Hiện, Mini Cooper S dòng 5 cửa được THACO phân phối chính hãng tại Việt Nam với 1 phiên bản, sử dụng khối động cơ I4 2.0L Turbo. Giá bán của Mini Cooper S 5 cửa là 2,149 tỷ đồng, chưa kể thêm các options và màu sắc lựa chọn.

Còn những mẫu xe nào phù hợp với phụ nữ chưa có tên trong danh sách này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc chia sẻ kinh nghiệm mua bán, trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!