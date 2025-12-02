Hạ chỉ tiêu vì vắng Bích Tuyền?

Đầu năm 2025, LĐBC Việt Nam gây bất ngờ khi giao nhiệm vụ cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: giành HCV SEA Games 33. Kể từ khi tham dự sân chơi khu vực, lần đầu tiên bóng chuyền nữ đặt mục tiêu cao nhất, đồng nghĩa với việc phải đánh bại được "chị đại" Thái Lan - đội chưa từng thua trong 12 lần vào chung kết SEA Games.

Việc LĐBC Việt Nam tin tưởng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thể tranh chấp HCV SEA Games là hoàn toàn có cơ sở. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, thành tích của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở đấu trường khu vực, châu lục rất tốt, với đỉnh cao là tấm vé dự World Cup 2025.

Đặc biệt, tại chặng 2 SEA V-League 2025 tổ chức trên sân nhà Ninh Bình, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu quật ngã Thái Lan để lên ngôi vô địch. Đây là thành tích chưa từng có với bóng chuyền nữ nước nhà.

Bích Tuyền làm khổ hàng chắn Thái Lan.

Tuy nhiên, ở trận thắng lịch sử trước Thái Lan, tuyển nữ bóng chuyển Việt Nam có được sự phục vụ và công cực lớn từ Nguyễn Thị Bích Tuyền. Trong trận "chung kết", một mình tay đập này ghi tới 45 điểm, khiến các VĐV Thái Lan phải "choáng váng".

Nếu có Bích Tuyền, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không hề e ngại Thái Lan ở SEA Games 33. Nhưng đối chuyền sinh năm 2000 lại không được triệu tập ở đợt tập trung lần này, và rõ ràng sức mạnh của nhà vô địch SEA V-League bị ảnh hưởng rất lớn.

Dù không khẳng định sự thiếu vắng Bích Tuyền là nguyên nhân chính khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hạ chỉ tiêu HCV tại SEA Games 33, nhưng TTK LĐBC Việt Nam Lê Trí Trường cho biết: "Đúng là chúng ta không có được lực lượng tốt nhất, việc điều chỉnh chỉ tiêu với đội tuyển cũng là phù hợp".

Giảm áp lực, quyết đấu Thái Lan

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Trí Trường nói: "Trong cuộc làm việc với Bộ VH, TT&DL trước SEA Games 33, Cục TDTT đã đăng ký lại chỉ tiêu với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, từ HCV xuống HCB".

Theo ông Trường, sự thay đổi chỉ tiêu này ngoài việc tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất như hồi đầu năm 2025, mà còn để giúp cho các VĐV tránh gặp áp lực. Có được tâm lý thoải mái nhất, các VĐV sẽ chơi được hết khả năng. Đương nhiên, một khi giành được HCV SEA Games thì điều ấy trở nên cực kỳ tuyệt vời.

Thanh Thúy đang có phong độ rất cao.

Giới chuyên môn đánh giá, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vắng Bích Tuyền là một tổn thất lớn, nhưng vẫn đủ sức chơi sòng phẳng với Thái Lan, khiến đối thủ phải tôn trọng. Vấn đề là đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cần có sự chuẩn bị kỹ về đấu pháp, thể lực, tâm lý...

Tại SEA Games 33, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Indonesia, Myanmar và Malaysia. Bảng A gồm Thái Lan (chủ nhà, đương kim vô địch), Philippines và Singapore. Vào tới chung kết nằm trong khả năng của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, nhưng thắng được Thái Lan đòi hỏi các VĐV đều phải "vượt ngưỡng".

Một tin vui với HLV Tuấn Kiệt là Thanh Thúy đang có phong độ cực ấn tượng trong màu áo Gunma Green Wings tại giải VĐQG Nhật Bản 2025/26. "4T" góp công lớn giúp đội bóng áo xanh có 10 trận thắng và lọt top dẫn đầu giải đấu. Cá nhân Thanh Thúy 2 lần được bầu chọn là VĐV xuất sắc nhất trận.

Trong khi đó, Thanh Thủy cũng vừa có 2 trận ra mắt thành công tại CLB Okayama SeaGulls. Phụ công sinh năm 2000 cùng đàn chị Thanh Thúy về nước vào ngày 2/12 hội quân cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, sẵn sàng cho cuộc lật đổ người Thái trên chính đất Thái Lan.