Sáng 8/6, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã hội đàm tại trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và sự tham dự của Thủ tướng Hun Manet tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Campuchia, đồng thời thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và kết nối trong ASEAN.

Chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet

Thủ tướng Hun Manet khẳng định cam kết của Chính phủ Campuchia trong việc phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam triển khai hiệu quả kết quả cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban thường vụ Đảng CPP, cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào hồi tháng 2 năm nay cùng các cam kết thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Campuchia. Tin cậy chính trị được tăng cường, hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột; hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch là điểm sáng với tổng kim ngạch thương mại trong 4 tháng đầu năm đạt gần 5 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam đón gần 400.000 lượt khách Campuchia trong 4 tháng đầu năm, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2025. Công tác biên giới có nhiều tiến triển, hợp tác giáo dục, văn hóa - xã hội, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh...

Trên tinh thần chuyển biến thực chất từ “tình nghĩa truyền thống” thành “động lực phát triển” và đưa “gần gũi lịch sử” thành “gần gũi chiến lược”, hai bên trao đổi về phương hướng lớn nhằm thúc đẩy kết nối Việt Nam - Campuchia.

Hai Thủ tướng hội đàm

Hai bên nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng chặt chẽ, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia; tăng cường kết nối hai nền kinh tế; đẩy mạnh kết nối văn hóa, giáo dục và du lịch.

Hai bên thống nhất nhiều nội dung về kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối biên giới, cửa khẩu, nhất trí thúc đẩy kết nối cao tốc TPHCM/Mộc Bài - Bavet/Phnom Penh, nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào - Campuchia, nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế, khu kinh tế xuyên biên giới; nhất trí tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa.

Thủ tướng Hun Manet nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu, như chế biến hàng nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch, nguyên vật liệu xây dựng, logistics; mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao văn kiện kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia

Hai nước sẽ phối hợp tổ chức thành công kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2027 (24/6/1967 - 24/6/2027) với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, ASEAN và Liên Hợp Quốc; duy trì trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; đồng thời phối hợp với các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tự cường, thúc đẩy giải quyết hòa bình các vấn đề khác biệt.

Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ mở rộng và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Campuchia

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng về kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet, nhất là việc hai Thủ tướng đưa ra các biện pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa các định hướng, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Thủ tướng Hun Manet cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và hiệu quả cho Campuchia trong mọi hoàn cảnh, nhất là giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Việt Nam về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và góp phần bảo đảm an sinh xã hội người dân, trong đó, các chương trình khám, chữa bệnh cho người dân khu vực biên giới rất thiết thực, hiệu quả, Thủ tướng Hun Manet khẳng định Chính phủ Campuchia luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia sinh sống ổn định và làm cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến

Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển thực chất với nhiều kết quả cụ thể trên các lĩnh vực.

Hai bên nhất trí thúc đẩy Quốc hội hai nước ủng hộ đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế thông qua tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông đường bộ, đường thuỷ và hàng không, các cặp cửa khẩu, nhằm tạo động lực cho hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển bền vững giữa hai nước và giao lưu nhân dân.

Việt Nam và Campuchia cũng sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong phòng chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại cuộc hội kiến

Hai lãnh đạo đánh giá cao hợp tác giữa Thượng viện, Quốc hội Campuchia và Quốc hội Việt Nam ngày càng phát triển, nhất là các cuộc gặp thường xuyên giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước nhân dịp các diễn đàn đa phương, đóng góp quan trọng cho quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Hai bên nhấn mạnh giá trị lịch sử quan hệ hai nước, khẳng định sự phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước nhận thức đầy đủ về giá trị lịch sử cũng như trách nhiệm trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh