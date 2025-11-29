Trong 2 ngày 27-28/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có chuyến công tác Campuchia, cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha chủ trì hội nghị lần thứ 13 về hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia.

Hai bên đã trao đổi thẳng thắn quan điểm, bày tỏ quyết tâm gìn giữ, phát triển quan hệ và hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Hai nước tiếp tục xây dựng và duy trì bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Hai Phó Thủ tướng Việt Nam và Campuchia chủ trì hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tăng trưởng tích cực, đặc biệt là các tỉnh giáp biên giới. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt trung bình 10 tỷ USD/năm trong 4 năm gần đây và đạt 9,5 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng hơn 13,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, giao thông và hỗ trợ sinh kế cho cư dân biên giới được đẩy mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Việc triển khai thanh toán QR bằng đồng bản tệ đã góp phần giúp người dân hai nước giao dịch thuận tiện, thúc đẩy thương mại, tiêu dùng và du lịch. Hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, hội chợ và xúc tiến thương mại giúp các địa phương, doanh nghiệp hai bên trực tiếp gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác.

Hai bên ghi nhận quan hệ và hợp tác tốt đẹp giữa chính quyền, lực lượng chức năng của các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia duy trì và bảo vệ an ninh, trật tự, ổn định dọc khu vực biên giới, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị nhấn mạnh việc củng cố hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia trên nhiều lĩnh vực quan trọng, gồm: Quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội, trao đổi thương mại xuyên biên giới, đầu tư và quản lý cửa khẩu, vận tải xuyên biên giới, phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối, công tác phân giới, cắm mốc biên giới...

Đại biểu bộ, ngành, địa phương hai nước dự hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Hội nghị nhất trí khuyến khích chính quyền các tỉnh biên giới gặp gỡ, trao đổi ít nhất một năm một lần để xem xét tiến độ triển khai và kết quả hợp tác, phát triển quan hệ giữa chính quyền các tỉnh biên giới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến chào xã giao Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chào xã giao Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bày tỏ hài lòng trước những phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ hai nước, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kênh đảng Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Campuchia - Lào.

Ông Hun Sen đề nghị hai bên tăng cường hợp tác chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các tỉnh biên giới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tích cực chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định giữa hai nước, nhất là các kết quả đạt được tại hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới.

Gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố, mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp toàn diện, chặt chẽ để Campuchia tổ chức hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đề nghị Việt Nam phối hợp tăng kết nối đường bộ, đường thủy và đường hàng không; thúc đẩy hợp tác toàn diện các tỉnh biên giới nhất là văn hóa - giáo dục, an ninh - quốc phòng, phòng chống tội phạm; đẩy mạnh đàm phán phân giới cắm mốc. Chính phủ Campuchia quan tâm tới người gốc Việt và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.

Phó Thủ tướng mong muốn Thủ tướng Hun Manet tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tập trung tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, trong đó đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, điển hình là dự án kết nối cao tốc TPHCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai nước phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới; củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh, trong đó tăng cường trấn áp tội phạm mạng, buôn bán người và các loại tội phạm xuyên biên giới.

Hai nước cần tiếp tục tìm giải pháp hữu hiệu giải quyết các khu vực chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, sớm ký kết hiệp định về cửa khẩu và qua lại cửa khẩu biên giới đất liền và hiệp định về quy chế quản lý biên giới.

Phó Thủ tướng đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, sớm cấp quốc tịch cho tất cả những người gốc Việt đã đủ điều kiện và tạo thuận lợi cho con em người gốc Việt vào học tại các trường công.