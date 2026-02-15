Trong chiêm tinh học, ngựa là con vật thứ 7 trong chu kỳ 12 năm của tử vi. Mỗi năm, một trong 12 con vật đại diện cho một năm cụ thể và ảnh hưởng đến cuộc sống của những người sinh ra trong thời gian đó. Ngựa tượng trưng cho sức mạnh, năng lượng và sự độc lập, nên những người sinh năm Ngọ (cầm tinh con ngựa) thường được miêu tả là năng động, thông minh và nhanh trí.

Tính cách của người tuổi Ngọ

Theo trang Daily Fortune, một số đặc điểm chính của những người sinh năm Ngọ theo âm lịch là:

Độc lập: Người chào đời vào năm Ngọ coi trọng sự tự do và không thích bị thói quen hoặc quyền lực ràng buộc.

Năng động và Nhiệt tình: Họ tiếp cận cuộc sống với sự hào hứng và đam mê, luôn tìm kiếm những cách thức mới để tương tác với thế giới.

Quyến rũ và Duyên dáng: Những người tuổi Ngọ thường thu hút người khác bằng sự duyên dáng tự nhiên của mình, khiến họ trở thành những nhà lãnh đạo và người có tầm ảnh hưởng tuyệt vời.

Thông minh và Nhanh trí: Người tuổi Ngọ có suy nghĩ nhanh nhạy và thích nghi nhanh chóng với những tình huống mới, khiến họ trở thành những người giải quyết vấn đề xuất sắc.

Diễn viên Tom Cruise (bìa trái) và Jackie Chan (bìa phải). Ảnh: Fandomwire

Người nổi tiếng sinh năm Ngọ

Jackie Chan, một trong những nhân vật biểu tượng của điện ảnh hành động, chào đời vào năm Ngọ, 7/4/1954. Ông nổi tiếng với kỹ năng võ thuật đáng nể, có khả năng diễn xuất trong điều kiện mạo hiểm và có thể kết hợp tốt giữa hài kịch và hành động. Nam tài tử thể hiện nhiều đặc điểm chính của người sinh năm Ngọ gồm độc lập, năng lượng và sức hút.

Jackie Chan xây dựng sự nghiệp của mình dựa trên việc chấp nhận rủi ro, thường tự mình thực hiện các pha nguy hiểm trong những tình huống đầy thách thức. Chính sự táo bạo đã biến ông trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong làng giải trí.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều thử thách trong những năm đầu sự nghiệp, Jackie Chan vẫn luôn tận tâm với nghề và phát triển một phong cách diễn xuất độc đáo, kết hợp sự hài hước, sáng tạo. Khả năng thích ứng với nhiều vai trò và phong cách khác nhau trong suốt sự nghiệp lâu dài của ông phản ánh sự linh hoạt và thông minh đặc trưng của người tuổi Ngọ.

Ngôi sao Hollywood Tom Cruise là một nhân vật nổi bật khác chào đời vào năm Ngọ, 3/7/1962. Ông nổi tiếng với những màn trình diễn tràn đầy năng lượng và việc sẵn sàng đảm nhận những vai diễn táo bạo. Nam tài tử này có nhiều đặc điểm của người tuổi Ngựa như tính độc lập, thông minh và lôi cuốn.

Tom Cruise được nhiều người biết đến với những vai diễn kinh điển trong các bộ phim ăn khách như Top Gun, Mission Impossible. Sự tận tụy của ông với từng vai diễn, việc tự mình thực hiện các pha nguy hiểm và vượt qua giới hạn của điện ảnh hành động phản ánh tinh thần phiêu lưu của tuổi Ngọ.

Sự nhanh trí, quyến rũ và khả năng thích ứng với nhiều vai diễn khác nhau đã giúp Tom Cruise duy trì sự nghiệp thành công trong nhiều thập niên, giúp ông trở thành một trong những diễn viên được trả lương cao nhất ở Hollywood.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng sinh năm Ngọ, 4/8/1961. Sự lôi cuốn, trí thông minh và khả năng kết nối với mọi người là những đặc điểm đã giúp ông trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả cả trên trường quốc tế và trong nước.

Tư duy độc lập và khả năng ứng biến nhanh nhạy là yếu tố then chốt trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama. Tinh thần cầu tiến, sự tập trung vào công bằng xã hội và khả năng tập hợp mọi người ủng hộ tầm nhìn của ông đều là những đặc điểm nổi bật thể hiện quyết tâm và năng lực lãnh đạo của chính trị gia sinh năm Ngọ này.